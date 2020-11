Koronavírus-járvány

Letartóztatták a gumikesztyűkkel csaló férfit

Egy bejegyzés előtt álló veszprémi cég képviselőjeként összesen 317,5 millió forint értékben tízmillió orvosi gumikesztyű szállítására kötött szerződést egy budapesti gazdasági társasággal. 2020.11.19 18:47 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nem végleges végzésével letartóztatta a bíróság azt a férfit, aki korábban már letartóztatott társával tízmillió darab gumikesztyű szállításának ígéretével közel harmincmillió forinttal károsított meg egy céget - közölte a Veszprém Megyei Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.



Azt írták: a már többször büntetett 47 éves férfi, aki a legutóbbi, csalás miatt kiszabott börtönbüntetéséből augusztusban szabadult, október elején a társával együtt egy bejegyzés előtt álló veszprémi cég képviselőjeként összesen 317,5 millió forint értékben tízmillió orvosi gumikesztyű szállítására kötött szerződést egy budapesti gazdasági társasággal.



A férfi ezután felvette a megrendelő által október 14-én számlájára átutalt közel 28 millió forint előleget, amit társával saját céljaikra fordítottak. A teljesítés időpontját ezután többször módosították, mivel állításuk szerint a kesztyűket Ausztriából szerezték volna be, de ez már a szerződés megkötésekor sem állt szándékukban.



A Balatonfüredi Rendőrkapitányság jelentős kárt okozó csalás bűntette miatt vonta felelősségre a férfit, akivel szemben fennáll a gyanúja, hogy a társával együtt más csalások elkövetésében is részt vett - tájékoztattak. A férfi társa szintén letartóztatásban van.



Közölték: a férfi letartóztatását az ügyészi indítvánnyal egyezően a Veszprémi Járásbíróság a szökés és bűnismétlés, valamint a bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt egy hónapra elrendelte. A letartóztatást az ügyész és a gyanúsított is tudomásul vette, azonban az ülésen a védő nem volt jelen, így a végzés nem végleges.