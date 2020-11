Koronavírus-járvány

Szijjártó: megérkezett az Oroszországban gyártott oltóanyag mintája Budapestre

Megérkezett az Oroszországban gyártott oltóanyag mintája Budapestre, a magyar szakemberek elkezdhetik a vakcina tanulmányozását, hogy a lehető legmegalapozottabb döntést hozzák az esetleges felhasználhatóság és engedélyezés ügyében - jelentette be közösségi oldalán a külgazdasági és külügyminiszter csütörtök délután.



Szijjártó Péter Facebook-videójában hangsúlyozta: mára mindenki számára világossá vált, hogy a legjobb, legbiztosabb megoldást a világjárványban a vakcina, az oltóanyag adja.



"Ezért a kormány minden létező erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a lehető legtöbb forrásból, a lehető legjobb és legbiztosabb minőségű, legjobb hatékonyságú és leggyorsabban elérhető vakcinát biztosítsuk a magyar emberek számára az életük és egészségük megvédése érdekében" - tette hozzá.



A politikus elmondta: csütörtökön megérkezett Oroszországból az ott gyártott oltóanyag mintája. Magyarország az első olyan európai ország, amely ilyen oltóanyagmintát kap - tette hozzá.



Tíz adag érkezett az oltóanyag-mintából, ezeket nagyon különleges körülmények között szállították légi úton Magyarországra, folyamatosan -18 Celsius-fokon tartva - ismertette. Megjegyezte: így szállítják a magyar hatósági laboratóriumba is a mintákat, ahol az elkövetkezendő időszakban a magyar szakembereknek lesz lehetőségük arra, hogy tanulmányozzák a vakcinát, és a lehető legmegalapozottabb döntést hozzák az "esetleges felhasználhatóság és esetleges engedélyezés" ügyében.



Közölte: ezek az átfogó elemző vizsgálatok akkor kezdődhetnek meg, amint megérkezik az orosz gyártótól az oltóanyag teljes dokumentációja.



"Ez is készül, és hamarosan itt lesz, és akkor a magyar szakemberek elkezdhetik az elemző munkát" - jelezte a külgazdasági és külügyminiszter.