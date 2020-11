Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: folyamatosan vizsgálják a védelmi intézkedések hatékonyságát

Folyamatosan vizsgálják a védelmi intézkedések hatékonyságát, és azt, hogy szükség van-e további korlátozásokra - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs csütörtöki online sajtótájékoztatóján.



Müller Cecília közölte: a november 11-én bevezetett intézkedések eredménye két hét elteltével lesz látható.



Az országos tisztifőorvos hozzátette: az Egészségügyi Világszervezet (WHO) legújabb kutatása szerint ha az emberek 95 százaléka viselné a maszkot, "akkor nagy valószínűséggel nem lenne szükség további intézkedésekre".



Kitért arra is: megjelent a kormányrendelet a napokban induló célzott, csoportos gyorstesztelésekről. A szociális, egészségügyi, nevelési és oktatási intézményekben dolgozók szűrése jelentős logisztikai szervezést igényel, de a rendszer felkészült rá - mondta.



A tesztelés önkéntes és ingyenes.



Annak, aki fertőzöttnek bizonyul, ezt jeleznie kell a háziorvosának. A háziorvos rögzíti az adatot a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi rendszerében, ezután kezdődik a kontaktuskutatás - mondta Müller Cecília, hozzátéve, hogy orvostanhallgatók és az egészségtudományi képzés hallgatói is részt vesznek a tesztelésekben.



A szezonális influenzaoltásokkal kapcsolatban elmondta, a vakcinakészletet folyamatosan figyelemmel kísérik. Az e heti adatok szerint a felnőtteknek adható, háromkomponensű oltóanyag első szállítmányának 74 százalékát már beadták a kérelmezőknek. Elmondása szerint ezen oltóanyagból egy második alkalommal is szállítottak már, és még ezen a héten újabb adag érkezik az orvosokhoz.



A gyerekeknek adható (négykomponensű) oltóanyagból 20 százalékot használtak már fel - mondta, arra kérve a szülőket, hogy november végéig jelezzék a gyerekorvosnak oltási igényüket, mert ha ebből a vakcinából nem fogyna el minden adag, akkor azokat felszabadítják a felnőtteknek.



Müller Cecília jelezte, hogy a 46. héten 9700-an fordultak influenzaszerű tünetekkel orvoshoz, a beküldött laboratóriumi mintákban azonban nem találtak influenzavírust.



Az adatok szerint az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók 17,3 százaléka 14 év alatti gyerek, 35 százaléka 15-34 éves fiatal felnőtt volt. A 35-59 évesek korcsoportjába tartozott a betegek 35 százaléka, 13 százaléka pedig a 60 éven felüliek közül került ki.