Bűnügy

Csaknem tizenkét év fegyházbüntetésre ítéltek szexuális bántalmazás miatt egy iskolai portást

Előkészítő ülésen 11 év 8 hónap fegyházbüntetésre ítélt a Fővárosi Törvényszék egy iskolai szexuális erőszakkal vádolt férfit - közölte a törvényszék csütörtökön az MTI-vel. Az ítélet nem jogerős.



Felidézték: a férfi portásként és kertész-karbantartóként dolgozott egy budapesti általános iskolában, ahol futballedzéseket és szakkört is tartott az iskola tanulóinak, továbbá táborozásokra is elkísérte őket. A férfi az intézményben körülbelül négy éven keresztül folytatott "szexuális cselekményeket" több kiskorú diáklánnyal.



A Fővárosi Főügyészség ötrendbeli, tizenkettedik életévét be nem töltött, az elkövető befolyása alatt álló személy sérelmére folytatólagosan elkövetett szexuális erőszakkal, négyrendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntettével és folytatólagosan elkövetett szeméremsértés vétségével vádolta a férfit.



A vádlott - a kiskorú sértettek védelme érdekében elrendelt zárt előkészítő ülésen, a vád ismertetését követően - teljes körűen beismerte a bűnösségét és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról is.



A Fővárosi Törvényszék a férfit így elsőfokon 11 év 8 hónap fegyházbüntetésre ítélte, továbbá végleges hatállyal eltiltotta bármely olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezhetné, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állhatna.



A törvényszék közölte: figyelemmel a vádlott beismerésére, a bíróság "a vonatkozó jogszabály értelmében nem szabhatott ki az ügyészi mértékes indítványnál súlyosabb büntetést, annál enyhébbet pedig nem tartott indokoltnak".



Tudatták azt is, a büntetés mértékének meghatározásakor a bíróság enyhítő körülményként értékelte a vádlott büntetlen előéletét, amelynek nyomatéka az idős korára tekintettel nagyobb volt, a beismerő vallomását, amelynek motivációja az volt, hogy a sértetteket megkímélje a további büntetőeljárás lefolytatásától, valamint a megbánását is. Súlyosító körülményként vette figyelembe a bíróság a többszörös halmazatot, amelyen belül öt bűncselekmény büntetési tétele is elérte a 15 évet, továbbá, hogy a vádlott hosszú időn keresztül, kitartó szándékkal - a sértettek manipulációjával - követte el cselekményeket - írta a bíróság.



Az ítélet nem jogerős, mivel a vádlott és védője enyhítésért fellebbeztek. A bíróság a vádlott letartóztatását a másodfokú eljárás befejezéséig fenntartotta.



A Fővárosi Főügyészség augusztusban tudatta, hogy fegyházbüntetést indítványoz a 61 éves vádlottal szemben. Akkor az ügyészség azt írta, a vádirat szerint a férfi a gyerekek bizalmát kihasználva 2015-től több tanulóhoz szexuálisan közeledett, fejlődésüket veszélyeztette, többeket szexuálisan bántalmazott.

A férfit 2019-ben vették őrizetbe, 2020. júniusig letartóztatásban volt, majd - az ügyészség indítványa és fellebbezése ellenére - bűnügyi felügyeletbe került, mozgását technikai eszközzel ellenőrizték, végül a bíróság szeptember 22-én ismét elrendelte a férfi letartóztatását, mert úgy látta, fennáll a bűnismétlés és a bizonyítás megnehezítésének veszélye.