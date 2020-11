Koronavírus

Továbbra is várja lakástulajdonosok felajánlásait a "Pihentesd a dokit" csoport

A kezdeményezés célja, hogy a koronavírusos betegekkel foglalkozó orvosoknak, ápolóknak, mentőknek ne kelljen hazavinniük a fertőzést, valamint a sok utazást elkerülve minél többet tudjanak pihenni. 2020.11.18

A kereslet most sokkal nagyobb mint a kínálat, így a második hullám idejére is várja a lakástulajdonosok felajánlásait a "Pihentesd a dokit" csoport.



A jótékonysági csoport szerdai, az MTI-hez eljuttatott közleményében kiemelte: ahhoz, hogy a mostani nehéz helyzetben helytálló egészségügyi dolgozóknak szükségük van egy ideiglenes "otthonra", hogy ne veszélyeztessék családtagjaikat, minél kevesebb interakciójuk legyen másokkal, esetleg többet tudjanak pihenni.



A koronavírus-járvány első hulláma alatt csaknem háromszáz felajánlást kaptak és így több mint négyszáz egészégügyben dolgozó számára tudtak lakhatást biztosítani - írták.



A lakás tulajdonosok megnyugtatására jelezték, hogy a visszaélések elkerülése érdekében minden jelentkezőt ellenőriznek, mielőtt összekötnék őket egymással, továbbá, hogy az Ozone Hungary - kapacitástól függően - a lakások használat utáni fertőtlenítését is biztosítja.



A jótékonysági csoport a lakástulajdonosok felajánlásait a pihentesdadokit@gmail.com e-mail címen várja. Kérnek minden olyan igazoltan az egészségügyben, Covid-osztályon dolgozót, hogy akinek szüksége van lakásra erre az időszakra, jelentkezzen a csoport Facebook-oldalán - olvasható a közleményben.



A március 20-án, Facebook-csoportként indult kezdeményezés célja, hogy a koronavírusos betegekkel foglalkozó orvosoknak, ápolóknak, mentőknek ne kelljen hazavinniük a fertőzést, valamint a sok utazást elkerülve minél többet tudjanak pihenni.