Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: gyakorlatilag bármelyikünk lehet fertőzött vagy fertőző személy

Budapest és Pest megye mellett elsősorban a nyugati megyékben - Győr-Moson-Sopron és Vas megyében - jelentős mértékű a fertőzöttség - közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai online sajtótájékoztatóján.



Müller Cecília hozzátette: a magyarországi települések 88 százalékán azonosítottak koronavírusos fertőzést.



Nem azonosított fertőző beteget "a többi településen is találnánk, és előbb-utóbb találni is fogunk". Gyakorlatilag bármelyikünk lehet fertőzött vagy fertőző személy - figyelmeztetett.



Az országos tisztifőorvos beszámolt arról is, hogy Magyarországon a 45. héten 100 ezer lakosra 1174 fertőzött jutott, számuk a 46. héten 1509-re nőtt.