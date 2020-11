Családpolitika

Hoppá! Ez kell az otthonfelújítási támogatás igényléséhez!

Legalább egy év folyamatos tb-jogviszonnyal kell rendelkeznie, és köztartozásmentesnek kell lennie annak, aki igénybe szeretné venni az otthonfelújítási támogatást - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter szerdán Facebook-oldalán.



Novák Katalin emlékeztetett: januártól a kormány a legalább egy gyermeket nevelő családok felújítási költségeinek felét, maximum hárommillió forintig visszatéríti. Elmondta, hogy 27 százalékról 5 százalékra csökken az új értékesítésű ingatlanok áfája. Azok, akik családi otthonteremtési kedvezménnyel (csok) vesznek új ingatlant, az 5 százalékos áfát is visszaigényelhetik, nem kell illetéket fizetniük azoknak, akik csokkal vásárolnak új vagy használt ingatlant, és tetőtér-beépítéséhez is igényelhető a csok akár teljes összege - szögezte le.



Az otthonfelújítási támogatást azok vehetik igénybe, akik legalább egy gyermeket nevelnek. A lehetőséggel házasok, élettársak és egyszülős családok egyaránt élhetnek, az elvált, de a gyermekfelügyeletet megosztó szülők pedig megoszthatják egymás között a támogatást. A szülők a várandóság 12. hetétől az otthonukban nevelt gyermek 25 éves koráig vehetik igénybe a támogatást, ha viszont a gyermek fogyatékossággal él, a szülő gyermekek otthongondozási díjra jogosult utána, nem számít az életkor - ismertette.



Jelezte, hogy a tb-jogviszony felsőoktatási és munkaviszonyból is származhat, folyamatosnak akkor számít, ha az elmúlt egy évben legfeljebb 30 napra szakították meg. A koronavírus-járvány miatt sokan elvesztették a munkájukat, ezért az utolsó három hónapnál az álláskeresési járadékot is figyelembe veszik - fűzte hozzá.



Közölte azt is: a lehetőséggel a január elseje után indult felújítások esetén lehet élni. A támogatás az anyagköltségre és a munkadíjra is igénybe vehető, utóbbihoz szerződést kell kötni, emellett pedig mind az anyagköltségről, mind a munkadíjról gyűjteni kell a számlákat, amelyeket a felújítás befejezését követő 60 napon belül kell eljuttatni a Magyar Államkincstárnak (MÁK).



Az igénylés teljes egésze elektronikusan intézhető. A számlák benyújtása után a MÁK-nak 30 napja van elbírálni a támogatást, ezt követően 5 napon belül kiutalják a támogatási összeget. A folyósítás után a kormányhivatal hat hónapig bármikor ellenőrizheti, hogy az igénylők a megítélt összeget valóban arra fordították, amire kapták - mondta.



A tájékoztatás szerint a támogatást minden család csak egyszer veheti igénybe, ha eladják a házat, lakást, nem kell visszafizetniük a támogatás összegét, de többször nem élhetnek a lehetőséggel. Az ingatlan új tulajdonosa igényelheti a támogatást, ha korábban még nem tette - mondta a miniszter.



Novák Katalin úgy fogalmazott: bízik benne hogy az otthonteremtési programnak köszönhetően 2021 a "biztonságos otthonok megteremtésének éve" lesz, és még több család vállalhat, nevelhet jobb körülmények között gyermeket Magyarországon.

