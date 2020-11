Koronavírus-járvány

Operatív törzs: 29-en nem tartották be a kutyasétáltatás ötszáz méteres körzetét

Az elmúlt 24 órában 358 emberrel szemben intézkedett a kijárási tilalom megsértése miatt a rendőrség - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a keddi online sajtótájékoztatón.



Kiss Róbert alezredes közölte, 356-an ténylegesen megszegték ezt a korlátozást, közülük 29-en pedig nem tartották be a kutyasétáltatás ötszáz méteres körzetére vonatkozó szabályt.



A november 4-én életbe lépett kijárási korlátozás, valamint a november 10-től hatályban lévő kijárási tilalom ellenőrzése óta eddig 3438 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök a tilalomra és korlátozásra vonatkozó szabályok megszegése miatt - ismertette az alezredes.



Hétfőn 293 emberrel szemben intézkedtek, amiért nem vagy nem helyesen viselték a maszkot, a legtöbbször, 247 alkalommal a 10 ezernél nagyobb lakosságszámú településeken a helyi rendeletnek nem tettek eleget a szabálytalankodók. Közülük 97-et figyelmeztettek, 101 emberrel szemben helyszíni bírságot szabtak ki és 49 feljelentést tettek.



Három üzletet, illetve szolgáltatási helyet zártak be a szabályok be nem tartása miatt, ebből egy kávézót és egy fodrászatot a fővárosban. A budapesti kávézóról azt mondta: az V. kerületi Szent István körúton található üzlet a tilalom ellenére nyitva volt, ott hárman is voltak, akik maszkot sem viseltek, ezért 7 napra elrendelték a bezárását. Szintén bezártak 7 napra egy presszót Monostorpályiban, ahol a rendőri ellenőrzéskor a hely nyitva volt, és egy vendég az előtérben éppen szeszes italt fogyasztott. A vendéglátóhelyeket érintő korlátozások bevezetése óta a rendőrség 46 üzlet, illetve szolgáltatási hely ideiglenes bezárását rendelte el.

Hétfőn a Magyarország területén személyforgalomban átutazókat is ellenőrizték, a tranzitszabályokat megsértőkkel szemben 56 intézkedésre volt szükség. Az átutazókat szeptember óta ellenőrzik, a szabályokat be nem tartókkal szemben eddig összesen 5991 alkalommal intézkedtek a rendőrök.



Az elmúlt napon 13 699 alkalommal ellenőrizték személyesen a rendőrök a hatósági házi karanténban levőket, és 5009 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el, így jelenleg 35 042-en vannak hatósági házi karanténban. Közülük 3492-en vállalták, hogy a rendőrség elektronikusan ellenőrizze azt, betartják-e a karanténszabályokat.



Kérdésre válaszolva elmondta: autóban nem kell viselni a maszkot, ha valaki sportolási céllal kerékpározik vagy rollerezik, akkor szintén nem kell maszkot viselni, minden más esetben azonban igen.