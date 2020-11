Jog

MOKK: a hitelbiztosítéki nyilvántartás védelmet nyújthat használtautó-vásárlásnál

A MOKK nyilvántartását érdemes megnézni, mielőtt valaki használt autót vagy más értékes gépet, eszközt vásárol, így elkerülhető, hogy később akár kártérítés nélkül lefoglalják és elárverezzék a frissen szerzett tulajdont. 2020.11.18 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Már több mint 650 ezer bejegyezés szerepel a hitelbiztosítéki nyilvántartásban, amelyből kiderül, terhel-e egy vagyontárgyat - például gépjárművet - zálogjog, lízing vagy más biztosítéki célú jog - közölte a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) kedden az MTI-vel.



A közlemény szerint a MOKK nyilvántartását érdemes megnézni, mielőtt valaki használt autót vagy más értékes gépet, eszközt vásárol, így elkerülhető, hogy később akár kártérítés nélkül lefoglalják és elárverezzék a frissen szerzett tulajdont.



Kifejtették, a 2014-ben létrehozott, és azóta folyamatosan bővülő nyilvántartás a bejegyzett ingósággal kapcsolatban azt tartalmazza, hogy az adott tárgyon (vagy jogon, követelésen) fennáll-e valakinek a zálogjoga, illetve érinti-e lízing, tulajdonjog-fenntartással történő eladás vagy faktorálás.



Ide tartozik például egy részletre vásárolt személyautó is, amellyel kapcsolatban az eladó a vételár kifizetéséig tulajdonjog-fenntartással él. Ennek biztosítékaként jegyzik be a nyilatkozatot a nyilvántartásba, amelyhez mindkét félnek - az eladónak és a vevőnek - egyaránt be kell regisztrálnia a rendszerbe, illetve a jogosultnak hitelbiztosítéki nyilatkozatot is kell tennie.



Mivel az adásvételi szerződés feltétele a nyilvántartásba vétel, a vásárló addig nem fogja megkapni a vagyontárgyat, míg be nem regisztrált a rendszerbe. E regisztrációt a közjegyzőnél lehet megtenni - hívták fel figyelmet.



Közölték azt is, a nyilvántartásban jelentős részben lízingelt ingóságok - ezen belül is főleg járművek - találhatóak. Idén, október végéig, már 82 ezer lízingbeadásról tettek nyilatkozatot, többet, mint 2018-ban egész évben.



A nyilvántartásba betekintés ingyenes, bárki számára könnyen elérhető az interneten, az adatok a hitelbiztosítéki nyilvántartás weboldalán keresztül lekérhetők. A gépjárműveket alvázszám alapján lehet keresni (https://hbny.mokk.hu/#x).