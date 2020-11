Koronavírus

'Ötpercenként hozzák a betegeket, viszik a holtakat' - a kórházból üzent a vírustagadó edző

Életerős, egészséges sportolóként soha nem gondolta volna Bankos Barnabás, hogy valaha ledönti a lábáról a koronavírus, sőt, a Covid-19-cel kapcsolatos félelmet is túlzottnak tartotta. 2020.11.17 08:39 ma.hu

A Blikknek nyilatkozott a kistarcsai Flór Ferenc Kórházból a 40 éves Bankos Barnabás, aki korábban Százhalombattán hivatásos labdarúgó volt. A jó egészségi állapotban lévő férfi korábban nem is hitt a koronavírusban



"Nem vettem komolyan a veszélyt, azt hittem, nem is létezik ez a sz.r. Biztosra vettem, hogy sportolóként nem kaphatom el" - mondta a Blikknek, aztán mégis elkapta, sőt, kórházba is került.



"Fáj minden porcikám, hat nap után tudtam kicsoszogni a zuhanyozóba, pedig dupla adag fájdalomcsillapítót kapok. Az orvos azt mondja, most jön a neheze. Ötpercenként hozzák a betegeket, viszik a holtakat. Rengeteg a beteg, ezen a szinten 134, akikre 4 ápoló jut, de óránként vizsgálnak bennünket. Kevés az orvos és az ápoló, de le a kalappal előttük, mindent elkövetnek értünk" - számolt be a saját állapotáról, és a kistarcsai kórház nehezen tartható helyzetéről.



Bankos Barnabás szerint nem állunk messze attól, mint ahová az olaszok jutottak tavasszal, amikor "kamionnal szállították a halottakat".