Jogállamiság

Brüsszel kiakadt: Orbán túszul ejtette az uniót

Sokan felháborodtak Brüsszelben azután, hogy Magyarország és Lengyelország is vétót jelentett be az európai költségvetés ügyében a jogállamisági mechanizmus miatt. Az EuroNews részletesen ismertette a reakciókat. A német Daniel Freund szerint Orbán Viktor túszul ejtette az EU-t. Manfred Weber szerint felelőtlenség blokkolni a válságalap kifizetéseit, Donáth Anna szerint kiderült, ha Orbán nem lophat magának, akkor Magyarországon más se kaphat pénzt.

Juan Fernando López Aguilar, az Európai Parlament LIBE bizottságának elnöke az Euronewsnak azt mondta, szomorú hír a vétó, mert ez megerősíti azt, hogy Magyarországnak és Lengyelországnak is problémája van a jogállamisággal. A spanyol szocialista politikus szerint világos, z Európai Parlament nem tesz majd kompromisszumokat az ügyben.



Hasonlóan nyilatkozott csatornánknak Daniel Freund zöldpárti politikus is, aki az Európai Parlament tárgyalócsoportjának tagja volt a jogállamisági ügyben.



"Orbán Viktor túszul ejtette ejtette az egész uniót és az egész válságkezelést. Ráadásul nem is értelmes dologért harcol, hanem azért, hogy a személy gyarapodása miatt ellophassa az uniós forrásokat" - mondta Daniel Freund, aki szerint gazdasági válságot okozhat a lengyel és a magyar vétó.



"Amíg nincs egyhangú döntés, nem fogadják el a csomagot. És nem kezdhetik el kifizetni azoknak, akik erre várnak. Több ezer kisvállalkozás van csődközelben, ők számítanak erre a pénzre. Több millió európai számít erre a pénzre. Nincs sok időnk."



Az unió költségvetési biztosa, Johannes Hahn azt írta, csalódott, amiért a tagállamok nem tudtak előrelépni a költségvetési vitában. "Arra kérem őket, hogy vállaljanak politikai felelősséget és véglegesítsék a csomagot. Ez nem az ideológiákról szól, hanem arról, hogy segítsük az embereket a második világháború utáni legnagyobb válságban" - írta az osztrák néppárti politikus.

Donald Tusk néppárti elnök a Twitteren fenyegette meg a Fideszt a vétóról szóló bejelentés után. A lengyel politikus azt írta, aki a jogállami elvek ellen van, az Európa ellen van. "Világos állásfoglalást várok a tagpártjaink részéről. Az alapvető értékeink ellenzőit senkinek nem szabadna védenie" - írta Tusk a Fideszre utalva, amelynek néppárti tagságát tavaly függesztették fel a Néppártban épp a jogállamisági viták miatt.

A szintén néppárti Manfred Weber azt írta, a jogállamiság nem keletről, vagy nyugatról szól. "Ha tiszteletben tartják a jogállamiságot, nincs mitől tartani. De felelőtlenség megtagadni a válságalap pénzeit egész Európától az elmúlt évtizedek legsúlyosabb válságában" - írta a bajor politikus.

Kovács Zoltán kormányszóvivő az EuroNews-nak is elmondta, majd a Twitteren is közölte, hogy Magyarország álláspontja nem változott a költségvetési vitában. "Egy esetleges válságért az összes felelősség azoké, akik Magyarország világos álláspontja ellenére ezt a helyzetet okozták" - fogalmazott.

