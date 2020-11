Koronavírus-járvány

Böjte Csaba is koronavírusos

Böjte Csaba ferences szerzetes a Facebookon jelentette be, hogy koronavírus-fertőzött:



"Megvolt a koronavírus teszt és sajnos pozitív lett az eredmény! Ez a pozitív teszt azt mutatja, hogy nem csak a külvilágban, de már az én szervezetemben is konfliktus, háború zajlik! Ezt a csetepatét én úgy érzékelem, hogy sokat köhécselek, fáradtabb vagyok és főleg nem mehetek az emberek közé, nem tarthatok szentmisét, valószínű, hogy nem is tudnék egy órácskát beszélni köhögés nélkül...



2016 őszén tartottam egy sorozatot az áldott békéről. Kollégáimat megkérem, hogy ezeket az elmélkedéseket adják közre esténként 18.00 órától, és ígérem, ha Isten segít újból elkezdjük a közös élő imádkozást is! Addig imádkozzunk, - ahogy lehet, külön-külön - hogy béke legyen a testünkben, a családjainkban, a munkahelyeken, a népek, nemzetek között, e gyönyörű nagyvilágban! Imádkozzunk, hogy mi emberek békében tudjunk élni Teremtőnkkel, egymással, és e földön élő növényekkel, állatokkal, minden teremtménnyel! Karácsonyra a béke ünnepére készülünk, teremtünk békét magunkban és világunkban!”