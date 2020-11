Beruházás

Itt vannak az új látványtervek a tatai Öreg-tó partjára tervezett szállodáról

Állítólag a Natura 2000 természetvédelmi terület jellege semmiben sem fog sérülni, és így az új terv megépülése után "egész Európában egyedülálló példa lehet". 2020.11.16 17:29 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ha első ránézésre a terv bő két évtizeddel ezelőttinek is tűnik, annyi biztos, hogy legalább a közösségi igényeit meghallgatva született és úgy tűnik, a fejlesztő konkrét lépéseket is hajlandó tenni egy kompromisszum felé - írta az Építészfórum az új látványtervek kapcsán.



Mint ismeretes, az év elején bemutatott látványtervek komoly tiltakozást váltottak ki mind a helyiek, mind az örökségvédők körében, a lakossági fórumokon kialakult eszmecserék végén pedig nyáron elhangzott egy kijelentés a beruházó részéről, amelyben úgy vélték a vitának van helye, és nem zárkóznak el attól, hogy a szálloda méretét újragondolják.



Tóth Róbert, az Avalon Lake beruházójaként ismert Avalon Park Kft. ügyvezetője múlt héten tartott online sajtótájékoztatót, amelyen bejelentette, hogy egy merőben új irányt vett ezentúl az Öreg-tó partjára készülő beruházás.



Csökkentették a komplexum magasságát, 120 helyett 95 szoba szerepel az új elképzelésekben és a sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy igazi fűvel fogják betelepíteni a létesítmény zöldfelületeit. Kérdés, hogy hogyan tovább és mit szólnak továbbra is a helyiek, illetve alakulhat-e tovább a terv egy még visszafogottabb irányba?