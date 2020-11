Kormány- és korszakváltás

Legkésőbb jövő októberben kiderül, ki az új miniszterelnök-jelölt

A "demokrata ellenzéki szövetség" legkésőbb 2021. október 23-án, az előválasztások lebonyolítása után megnevezi közös miniszterelnök-jelöltjét és a 106 közös egyéni képviselőjelöltjét - olvasható a DK, a Jobbik, az LMP, a Momentum, az MSZP és a Párbeszéd közös közleményében, amelyet hétfőn juttattak el az MTI-hez.



Mint írták: a 2022-es kormány- és korszakváltás érdekében újabb döntéseket hoztak a "demokrata ellenzéki szövetség" (DK, Jobbik, LMP, Momentum, MSZP, Párbeszéd) pártelnökei a november 15-én tartott harmadik találkozójukon.



Az ellenzéki pártelnökök rögzítették, hogy elutasítják a "Fidesz-rezsim által kezdeményezett választási szabálymódosításokat, és az alaptörvény-módosításba bújtatott közpénzlopást".



Kinyilvánították: bármit fogad is el az "önkényuralmi rendszer" parlamenti többsége, a megváltoztatott választási szabályokhoz alkalmazkodva győzelemre készülnek, és "az alaptörvény-módosítás mögé bújtatva ellopott közpénzt visszaszerzik".



A közös közlemény szerint a pártelnökök értékelték a koronavírus-járvány elleni védekezés helyzetét is. A Fidesz-kormány láthatóan nem készült fel a járvány második hullámára, nem készítette fel az egészségügyi rendszert, elkésett és szűkmarkú intézkedésekkel próbálja kezelni a járvány társadalmi és gazdasági következményeit - összegeztek. A "Fidesz-rezsim" a koronavírus-járvány második hulláma idején kizárólag a magyar emberek védelmével, az egészségügy és a gazdaság megsegítésével foglalkozzon, ne hatalomtechnikai kérdésekkel - írták.



Kormány- és korszakváltásra készülnek 2022-ben - erősítették meg -, a készülő közös programban pedig meghatározzák azokat az alapértékeket, amelyek iránytűként szolgálnak "a demokrata pártok" együttműködéséhez és későbbi közös cselekvéséhez. Az egyeztetési folyamatba szakmai és civil szervezeteket, valamint szakszervezeteket is bevonnak - fűzték hozzá.



Az előválasztások lebonyolításába is bevonják a civil szervezeteket, valamint civil jelöltek indulását is lehetővé teszik, ha elfogadják a szövetség által képviselt alapértékeket - olvasható a közleményben.