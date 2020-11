Koronavírus-járvány

Németh Szilárd: hétfőtől a katonák is segítik a rendőrök munkáját a közterületen

Hétfőtől a katonák is segítik a rendőrök munkáját a közterületeken, részt vesznek a közrend, köznyugalom, közbiztonság fenntartásában - erről a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára beszélt hétfőn Budapesten, a Jászai Mari téren tartott sajtótájékoztatóján.



Németh Szilárd azt mondta: a katonák részt vesznek veszélyhelyzeti szabályok, valamint a kijárási tilalom szabályainak ellenőrzésében, továbbá az egészségügy működőképességét is segítik.



A magyar honvédség minden képességével és eszközével rendelkezésére áll a magyar embereknek, hogy az ország működőképességét és biztonságát, békéjét fenn tudjuk tartani - fogalmazott az államtitkár.



Hangsúlyozta, a koronavírus-járvány első szakaszában egyértelműen megmutatta az ország, hogyan kell összefogni. Az, hogy az ország "meg tudta nyerni az első félidőt", az emberek fegyelmezettségének, az időben bevezetett kormányzati rendszabályok hatékonyságának, valamint az egészségügyben dolgozók áldozatos és kitartó munkájának volt köszönhető.



Ez most is példa kell, hogy legyen, mert azt tapasztaljuk, hogy a járvány második hullámának lefolyása sokkal agresszívebb és kiterjedtebb egész Európában - mondta, rámutatva arra, hogy a nyugat-európai egészségügyben már tapasztalható, megteltek a kórházak és nincs elég kapacitása az egészségügynek.



Az, hogy a magyar honvédség a második hullámban is részt vesz ezekben a feladatokban, annak az ismét kihirdetett veszélyhelyzet az alapja, amit a parlament 90 napra meghosszabbított.



Az egészségügyben végzett katonai feladatokról szólva azt hangsúlyozta: célja az, hogy az egészségügyi dolgozókra, az egészségügyi rendszerre egyre nehezedő terheket csökkentsék. Amellett, hogy 51 kórházban továbbra is kórházparancsnoki feladatokat látnak el, 93 kórházban kezdik meg a munkát katonák. Szakmai felügyelet mellett dolgoznak és olyan segítséget nyújtanak, amihez nem kell egészségügyi szakképesítés, így elsősorban a betegirányításban, betegkísérésben, testhőmérséklet-méréssel történő beléptetésben, adminisztrációban, számítástechnikai, anyagmozgatási, raktározási feladatokban vesznek részt - sorolta.

Hozzátette: kétszáz katona egyes kiemelt intézményekben őrzés-védelmi feladatokat lát el.



Németh Szilárd felhívta a figyelmet a honvédség egyedülálló képességére, a fertőtlenítésre, és emlékeztetett: a járvány első szakaszában több mint ezer szociális intézményt, idősotthont fertőtlenítettek, az őszi szünetben 59 oktatási intézményben tették ugyanezt, a jövőben pedig, ha szükség lesz rá, kórházaknál is megteszik.



A rendőrökkel közös járőrözésről szólva azt mondta: hétfőn 14 településen kezdik meg a közös szolgálatot, egyelőre 50 katona vesz ebben részt, de 700-ra fog nőni a számuk. Rámutatott: a katonák a déli határszakasznál is segítik a rendőrök munkáját.



A közös járőrözést azzal indokolta, hogy a magyar állampolgárokkal szemben csak rendőrök jogosultak intézkedni. Emlékeztetett: az első hullám idején is volt ilyen közös járőrözés, ő személyesen is több városban tapasztalta, "az emberek megnyugvással vették tudomásul, hogy a katonák az utcán vannak fegyverrel", mert pontosan tudták, hogy ennek oka a közrend és a köznyugalom fenntartása.



Külön felhívta a figyelmet az egyéni felelősségre: a kijárási korlátozás, a maszkviselés, a távolságtartás szabályainak betartására, továbbá az egyéni higiéniára vonatkozó ajánlások megfogadására.



Újságírói kérdésre arról, hogy Karácsony Gergely főpolgármester, valamint Juhász Ferenc volt honvédelmi miniszter is kifogásolta, hogy katonák fegyverrel vannak az utcán, Németh Szilárd azt mondta: "ha pestiesen akarom elütni ezt a kérdést, akkor egy szál szegfűvel nem tudnak szolgálatot teljesíteni a katonák". Hozzátette: nem csodálkozik, hogy "Karácsony Gergely ennyire tapasztalatlan, hiszen nem volt katona, na de Juhász Ferenc a honvédelmi miniszterségig is jutott".



Leszögezte: a szolgálatteljesítésre ugyanazok a szabályok érvényesek, mint Juhász Ferenc korában, és a katonák egyéni felszerelésben teljesítenek szolgálatot, ennek része a gépkarabély is. Hozzátette: a koronavírus árnyékában minden európai országban a kihirdetett veszélyhelyzetben a katonák fegyverrel látják el a szolgálatukat. Az államtitkár a hazai baloldal kerékkötésének nevezte, hogy kifogásolja a katonák közterületi jelenlétét. Németh Szilárd szerint ez beleillik abba a sorba, amit a hazai baloldal a védekezés tekintetében most már hónapok óta folytat.