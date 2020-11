Járvány

Nyolc hónapja küzd a koronavírussal egy magyar férfi

Tamásról március 12-én derült ki, hogy megfertőződött, mentővel vitték Nyíregyházáról Budapestre, mert az állapota olyannyira romlani kezdett.



"Ha minden igaz, én vagyok a 17. igazolt beteg. Több mint egy hét után egyik pillanatról a másikra világossá vált, intenzív osztályra kerülök. Mivel a Szent László intenzív osztálya addigra telítődött, átvittek az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetbe. Ekkor már folyamatosan fulladtam, állandó oxigénmaszk közben levert a víz, szédültem. És ez csak egy kvázi ötperces mindennapi dolog" - idézte fel a vele történteket a Borsnak. Tamás másnap lélegeztetőgépre került.



"Az altatás időszakából csak arra emlékszem, hogy rettenetes rémálmaim voltak. Minden álmom annyira realisztikus volt, hogy egyszer kitéptem magamból a csöveket. Az orvosok azt mondták a családomnak, nem fogom túlélni" - mondta. Tamás 11 napig volt lélegeztetőgépen, majd az ébresztést követően pár nap múlva újra lélegeztetni kellett. Elmondása szerint egy hét kellett ahhoz, hogy kitisztuljon a tudata.



"Nagyon hálás vagyok az ápolóknak és az orvosoknak, amiért türelmesek voltak hozzám az intenzív osztályon. Elsősorban nekik köszönhetem az életem" - fogalmazott a férfi, akit végül április 24-én engedtek ki a kórházból. Azóta már több mint fél év telt el.



"A rehabilitáció alatt sokat javultam, de még mindig nem vagyok százszázalékos, hosszú ideig még az ülésben is elfáradtam. Sajnos szövődmények is felléptek. Szívnagyobbodásom lett, több apró helyen valószínűleg hegesedett a tüdőm, és mélyvénás trombózis alakult ki a lábamban, nem beszélve a gyakori fejfájásról, szédülésről és a terhelésre fellépő légszomjról" - sorolta a gépészmérnökként dolgozó férfi, aki még most is táppénzen van.