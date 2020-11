Koronavírus

Orbán Viktor bejelentette, hány szabad intenzív ágy van még - videó

Orbán Viktor azt mondta, a nyomás nagy, de egyelőre minden fronton állják a sarat az egészségügyben dolgozók és az iskolák is.



Elmondta, hogy jelenleg 13 049 olyan kórházi ágy van, ahol koronavírusos betegeket tudnak ellátni, az intenzív osztályokon pedig 1634 szabad hágy van. Hozzátette, hogy most összesen 582 ember van intenzív ágyon, amelyhez lélegeztetőgép is tartozik.