Koronavírus-járvány

A parkolási rendelet felülvizsgálatára kéri a főpolgármestert az V. kerület polgármestere

A fővárosi parkolási rendelet felülvizsgálatára kérte Karácsony Gergely főpolgármestert az V. kerület kormánypárti polgármestere, aki a kerületi polgármestereknek biztosítana döntési kompetenciát a lakosság részére kialakítandó kizárólagos várakozóhelyek kijelölésére.



Szentgyörgyvölgyi Péter pénteken írt, és az MTI-hez is eljuttatott levelében hangsúlyozta: a kormány a koronavírus-járvány elleni védekezés részeként ingyenessé tette a közterületi parkolást, ezzel is biztosítva a közösségi közlekedés során létrejövő személyes kontaktusok számának csökkentését.



A fővárosban élők egészségének és nyugalmának további elősegítése érdekében Szentgyörgyvölgyi Péter arra kérte a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Közgyűlés parkolási rendeletének felülvizsgálatával saját hatáskörben tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az utakon valamennyi közlekedési résztvevő - a gyalogosok, a kerékpárosok, a közösségi közlekedést használók és az autóval közlekedők - "békés és biztonságos együttélése hatékonyabban érvényre juthasson" a szükséges és indokolt közterület-használati arányok megtartása mellett.



Kiemelte: a fővárosi közlekedésben, a szűk történelmi városi környezetben a közterületeken egyre több funkciónak kell helyet biztosítani. Azonban ezeket a közterületeket a fővárosi polgárok elvárásait megfelelő arányban kell felosztani a különböző közlekedési módokat használók között - tette hozzá.



Úgy fogalmazott: a fővárosban megvalósított közösségi közlekedés fejlesztését szolgáló intézkedéseken túl, számos kerékpáros és gyalogos dominanciájú terület jött már létre, esetenként egymás rovására.



A lakossági elvárásokat figyelembe véve Szentgyörgyvölgyi Péter az eddig megvalósított intézkedések mellett továbbra is szükségesnek látja a felszíni közterületi lakossági parkolóhelyek biztosítását.



Azt írta: mivel a kerületi polgármesterek jól ismerik a helyi viszonyokat és elvárásokat, a fővárosi parkolási rendelet felülvizsgálatával szükséges és javasolt számukra biztosítani a lakosság részére kialakítandó kizárólagos várakozóhelyek kijelölésére vonatkozó döntési kompetenciát.



Ezért levelében arra kérte Karácsony Gergelyt, hogy a novemberi közgyűlésen tűzze napirendre az erről szóló előterjesztést és támogassa annak elfogadását.