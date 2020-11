Koronavírus-járvány

Folyamatosan fertőtlenítik a bankautomatákat

A pandémia miatt csökkent az ATM-ek forgalma a készpénzkifizetési oldalon, miközben a bankkártyás vásárlások száma és értéke folyamatosan emelkedik; a pénzintézetek az MTI érdeklődésére azt is közölték: többször is fertőtlenítik naponta a fiókokban található automatáikat.



Az OTP Bank közlése szerint az ATM-forgalom a növekvő befizetések miatt összességében emelkedett a tavalyihoz képest, a pénzfelvétel azonban 5 százalékkal csökkent a bankautomatákból a pandémia kezdete óta. Régi törekvése a banknak, hogy az ügyfeleik készpénz helyett inkább kártyájukat, sőt mobiltelefonjukat használják fizetésre, és a vírushelyzet erre pozitívan hatott, felgyorsította a folyamatot.



A fiókokban elhelyezett ATM-ek felületének fertőtlenítését - billentyűzet, érintőfelület, nyomógombok fertőtlenítőkendős letörlése - a napi takarításon felül, folyamatosan végzi a bank. A nem fióki, egyéb külső helyszíneken található ATM-ek esetében a fiókiakhoz képest ritkábbak a takarítások, ugyanakkor szükség esetén plusz tisztítást is végeznek az OTP-nél.



A K&H Bank az MTI-vel azt közölte: a készpénzfelvételek volumene az első hullám idején 10-15 százalékot csökkent az előző évhez képest, azóta megegyezik a tavalyi év azonos időszakával. A bank ügyfelei kevesebb alkalommal, de tranzakciónként nagyobb értékkel, összesítve hasonló összeget vesznek ki, mint tavaly.



A kártyás tranzakciók szeptemberben értékben 22 százalékot, volumenben pedig 18 százalékot nőttek az előző év azonos időszakához képest a K&H-nál. Az első hullám nagy lökést adott az online fizetés terjedésének, 34 százalékkal többször vásároltak így az ügyfelek. Az ATM-ek tisztítását és fertőtlenítését a K&H külsős partnerrel végzi, rendszeresen ütemezetten.

A Takarékbanknál a fióki töltés alatt álló ATM-eket a takarító személyzet a napi takarítás alkalmával több alkalommal fertőtlenítőszerrel tisztítja. Az ATM-ek kezelőfelületét fertőtlenítő hatású szerrel letörlik. A külső töltés alatt álló ATM-eket a szükséges kiszállások (töltés, hibaelhárítás) alkalmával az általános takarításon felül fertőtlenítik is.



A Takarékbank az ATM-ek forgalmában a havi normál szezonalitástól (bér és nyugdíjfizetések után magasabb felvételek) a járványügyi helyzet második hulláma alatt lényegi eltérést nem tapasztalt. Az első hullám alatt volt olyan hét, amikor az átlagos heti ATM forgalom 50 százaléka alatt is volt heti kifizetés, míg az év második felében a rendes szezonalitás sem vitte ezt a mutatót 60 százalék alá - közölték.



Kitértek arra is, hogy a pénztári forgalomban a kifizetések aránya októberben kissé, 3 százalékponttal csökkent, ami inkább az éves szezonalitás hatása. A Takarékbank ügyfélkörében a bankkártyás vásárlások folyamatosan emelkednek, mind tranzakciószám, mind volumen alapon. Az egy tranzakcióhoz köthető átlagos kártyás fizetés volumene kissé (4-5 százalékkal) emelkedett szeptemberhez képest.



Az Erste Bank közlése szerint a veszélyhelyzet tavaszi kihirdetésekor jelentkező hirtelen megnövekedett készpénzigényt leszámítva visszaszorult az ATM készpénzfelvételi tranzakciók mennyisége és összértéke egyaránt. A pandémiás időszak egyik hozadéka, hogy egyre többen választják a készpénz helyett az elektronikus fizetési megoldásokat, ezt a bank minden eszközzel támogatja. Az azonnali fizetés elindulásával egyes kifizetések még gyorsabban, szinte azonnali időben, biztonságosan intézhetők, kiváltva a készpénz használatának szükségességét - írták.