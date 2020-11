Belföld

Elemző: nem az ellenzéki pártok ellen irányul a választási törvény módosítása

Számos olyan párt elindult már a választásokon, amely a minimumfeltételek teljesítése esetén akár 150 millió forintot is kapott. 2020.11.15 08:58 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nem az ellenzéki pártok ellen irányul a választási törvény módosítása, a változtatásoknak egy célja van: a költségvetési forrást elcsalni akaró "kamupártok" ne tudják akcióikat végrehajtani - emelte ki a Médianéző Központ elemzője az M1 aktuális csatorna vasárnap reggeli műsorában.



Rotyis Bálint hangsúlyozta: számos olyan párt elindult már a választásokon, amely a minimumfeltételek teljesítése esetén akár 150 millió forintot is kapott; ezt a pénzt nem kampányolásra, hanem egyéb célokra használta fel, ami törvényellenes. Hozzátette: a baloldal korábban számtalanszor követelt szigorítást.



Az elemző szerint a módosítás nem írja át az ellenzék stratégiáját, hiszen 2022-re egy vagy legfeljebb két közös listával készültek. A javaslat mindkét feltételt biztosítja, sőt a parlamenti pártok mindegyike képes lehet önálló listát is állítani, amihez 50 egyéni jelölt szükséges - mondta.



Rotyis Bálint kitért az MSZP-s Korózs Lajosra is, aki - mint megjegyezte - a tavaszi "kamuvideója" után közösségi oldalán 2016-os halálozási statisztikákra hivatkozva állította azt, hogy koronavírusban halnak meg a legtöbben Magyarországon. Egy választott tisztségviselőnek, különösen ha a népjóléti bizottság elnöke és aktív médiaszereplő, oda kell figyelnie, hogy csak és kizárólag hiteles információkat szolgáltasson. Úgy fogalmazott: jogos elvárás a szavazók részéről, hogy az ellenzéki kritikák mögött is tényadatok szerepeljenek.