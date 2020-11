Koronavírus-járvány

Most már az a tét, hogy a kormány szavazói életben maradnak-e

Orbán Viktor a korábbi 50%-os jóslata után már 99,9%-ra saccolta az esélyét, hogy nem roppan össze teljesen az egészségügy a koronavírus miatt, de a Magyar Orvosi Kamara alelnöke nem ilyen optimista, szerinte ennél sokkal rosszabb a helyzet. Lénárd Ritával a Hvg készített interjút.



Már most több helyen nem megfelelő az ápolási ellátás Magyarországon. A látogatási tilalom miatt a hozzátartozók csak telefonon tudnak érdeklődni, erre viszont nincs ideje az orvosoknak, külön személyzet, vagy legalább önkéntesek kellenének a helyzet megoldására. Emiatt sokan késve tudják csak meg, hogy meghalt egy hozzátartozójuk, illetve sok helyen megteltek a proszektúrák hűtőkamrái, ahol a boncolásokat végzik, nem tudják hol elhelyezni a halottakat. Ezen kívül annyira leterheltek a kórházak, hogy a mentő kórházról kórházra jár a koronás beteggel, mire valahol találnak neki szabad ágyat.



Ha nem sikerül a fertőzések számát jelentős mértékben csökkenteni, akkor egyre nagyobb az esély, hogy egyes ellátóhelyek nem fognak tudnak megfelelően működni.

Ebben a betegségben a tüdőn kívül károsodhat a vese, a máj, a keringés, maga a szív is, tulajdonképpen minden szervrendszert támad a vírus, ezért a beteg minden paraméterét folyamatosan figyelni kell, mert állapota pillanatról pillanatra változhat. Ez hatalmas teher és felelősség orvosnak, ápolónak.



Azoknak a Covid-betegeknek ugyanis, akik már kórházba kerültek, de intenzív ellátást még nem igényelnek, egyik percről a másikra, különösebb előjel nélkül fordulhat válságosra az állapota. Intenzív terápiához pedig a már említett okok miatt, nem biztos, hogy mindenki hozzá fog jutni.

Ha súlyosbodik a helyzet, és a kórházi kapacitás tetőzése miatt arról kell dönteni, hogy ki maradhat életben, akkor a frontvonalban teljesítő orvosokat nem lehet egyedül hagyni ezzel a teherrel.



Korábban már kidolgoztak erre egy részletes etikai ajánlást, erről azonban a lakosságot is tájékoztatni kellene.



A Magyar Orvosi Kamara alelnöke, Lénárd Rita szerint azzal nincs semmi gond, hogy a Covid-osztályon nem csak speciális szaktudással rendelkező orvosok dolgoznak, hanem mondjuk szemészek, belgyógyászok vagy háziorvosok.



Az azonban baj, hogy a Covid tartósan negatív hatással lesz a magyar egészségügyre, a leterheltség miatt előfordulhat, hogy nem tudnak megmenteni olyan betegeket, akiket más időszakban meg tudtak volna.



Annak ellenére, hogy a magyar kormány kommunikációja Covid-ügyben is magabiztos és pozitív, a kórházakból folyamatosan érkeznek az egyre kétségbeejtőbb hírek. A Magyar Orvosi Kamara e heti elnökségi ülésén arra keresték a választ, miként lehet a mostani, koronavírus-okozta helyzetet úgy kommunikálni, hogy tájékoztassák a valós helyzetről lakosságot, de ne keltsenek pánikot.



"Nem lehet más vezérfonalunk, mint az, hogy az igazat mondjuk. Hiteles, gyakorló orvosok adják a kamara vezetőségének túlnyomó részét, sokan közülük most a frontvonalban dolgoznak. Az egészségügy helyzetét senki sem ismeri pontosabban, mint mi, orvosok. A tapasztalatainkat kell megpróbálnunk úgy megosztani az emberekkel, hogy az segítsen, és ne ártson" - nyilatkozta az alelnök.



Mint mondta, az igazat empátiával, finoman és érzékenyen is el lehet mondani. "A félelem feloldásában segítenek a megoldási javaslatok, a rendszeres és hiteles tájékoztatás. És mintha a kormány a kezdetekhez képest most egyre inkább partnernek mutatkozna ebben. De azt hiszem, nem is nagyon tehetnek mást. Most ugyanis már egészen határozottan arról van szó, hogy a szavazóik életben maradnak-e. Az életmentéshez pedig mi értünk" - szögezte le. Ugyanis hiány van szakemberekből, már az intenzív ellátásra szoruló betegek ellátása is kritikus.

A kormány részéről "gyorsabb, határozottabb és szervezettebb kormányzati döntésekre, utasításokra, protokollokra volna szükség", illetve politikamentes összefogásra az egész országban. Ha ez nem sikerül, összeomolhat az egészségügy.