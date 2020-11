Koronavírus

A PDSZ azonnali zárást követel a közoktatási intézményekben

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) Országos Választmánya azt követeli, hogy a magyar közoktatási intézmények haladéktalanul zárjanak be.



A PDSZ péntek este az MTI-hez eljuttatott közleményében kiemelte: Ausztriában a járványhelyzet miatt keddtől december 8-ig bezárnak az iskolák.



Megjegyezték: most, hogy bezárt a miniszterelnök "laborja", ahol a járványügyi adatok jóval kedvezőbbek a magyarországinál, "itt az idő megint kimondani: követeljük, hogy kövesse a példát".



A PDSZ arra hivatkozva, hogy "mivel Magyarországon sokkal rosszabb a helyzet, mint Ausztriában", a teljes intézményrendszer azonnali zárását követeli. Továbbá, hogy a zárás alatt valósuljon meg az intézményi dolgozók beígért, államilag finanszírozott átfogó tesztelése. Intézménylátogatás csak negatív teszttel legyen lehetséges az újranyitás után is.



Kérik továbbá, hogy a kormány ne hagyja magára a munkáltatókat és a munkavállalókat: vadászati kiállítás, olimpiai stadion, belgrádi vasút helyett segítse meg őket abból az uniós támogatásból, ami ezt a célt szolgálja. Követelik azt is, hogy a gyermekével a járvány alatt otthonmaradásra kényszerülő szülő is minősüljön keresőképtelennek, és a táppénze mellé részesüljön kiegészítő jövedelempótló támogatásban.



A PDSZ kitért arra is, hogy az újranyitás után a járványhelyzet teljes időtartama alatt a felsősök és a középiskolások digitális munkarend szerint tanuljanak, a normál munkarend csak az alsósok számára legyen lehetséges. A digitális oktatásban lemaradók számára pedig szervezzenek digitális tanulócsoportokat.



Azt is kérik, hogy a nyitás után az óvodákban függesszék fel az intézménylátogatási kötelezettséget. A nyitás után pedig azoknak a szülőknek, akik meg tudják oldani a gyermekeik otthoni gondozását, az intézményvezetők ne tagadják meg, hanem automatikusan engedélyezzék a távolmaradást, igazolják a hiányzást - olvasható a PDSZ közleményében.