Koronavírus-járvány

Töredékét kapja bérének, ha táppénzre kényszerül egy egészségügyis a járvány közepette

Még mindig nem rendezett az egészségügyiek táppénze. Az egészségügyiek többsége ugyanúgy 60 százalékos táppénzt kap a keresőképtelensége idejére, mint mindenki más. 2020.11.13 19:49 ma.hu

A Magyar Orvosi Kamara még áprilisban kérte, hogy a veszélyhelyzet idejére a kormány rendeletben írja elő: ha egészségügyi dolgozó Covid–19 megbetegedés gyanúja miatt vagy kontaktként karanténba kerül, arra az időre 100 százalék táppénz illesse meg, függetlenül a Covid–19-fertőzést igazoló tesztek eredményétől és attól, hogy otthon vagy kórházban kezelik.



Most ugyan van már lehetőség arra, hogy ezt a 100 százalékos táppénzt az orvosok és az ápolók megkapják, de ezt egyrészt utólag kérvényezni kell, mert csak foglalkozási megbetegedés esetén él ez a lehetőség. Másrészt a 100 százalékos táppénz is csak az alapbérre vonatkozik, ami jóval kevesebb, mint amit havonta egy egészségügyi dolgozó a különféle pótlékokkal és juttatásokkal megkeresnek. Főleg, hogy az összeg napi bruttó 10 700 forintban van maximalizálva – jelezte az Indexnek a Rezidensek és Szakorvosok Szakszervezetének (Reszasz) elnöke, Dénes Tamás. Az egészségügyi dolgozókra vonatkozó szabályok is szigorúbbak, hiszen míg a legtöbben 10 nap karantén után visszamehetnek dolgozni, addig egy egészségügyi dolgozó csak két negatív teszt vagy 21 nap karantén után vehet részt újra a betegellátásban.



A Reszasz elnöke szerint a helyzet azért is érthetetlen, mert Kásler Miklós miniszter még júliusban levelet írt a kórházfenntartó Állami Egészségügyi Ellátó Központ vezetőjének, hogy az hívja fel a kórházigazgatók figyelmét: távolléti díjat fizessenek a munkából a Covid–19 miatt kieső dolgozóiknak, ha fizetés nélküli szabadságon töltik a karantént. Ha pedig betegállományba mennek, akkor a táppénzük összegét egészítsék ki a távolléti díj összegére, ami az elmúlt hat hónap keresetének átlaga, vagyis tulajdonképpen a dolgozó teljes fizetése.



Ehhez képest, mondta Dénes Tamás, alig akad olyan magyarországi kórház, ahol így járnak el – ismeretei szerint az Országos Onkológiai Intézetben, a Szent János és az Uzsoki utcai Kórházban igen –, holott elvileg ezt a gesztust a kórházak főigazgatói saját hatáskörben is megléphetnék.



A Reszasz elnöke szerint a jelenlegi helyzetben nagyon fontos lenne, ha az egészségügyieknek nem kellene a saját egészségük mellett azért is aggódniuk, hogy ha mégis megbetegszenek, mintegy plusz büntetésként, még jóval kevesebbet is keresnek.