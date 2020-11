Koronavírus

NNK: a szellőztetés védheti az egészséget

A fűtési szezonban kevesebbet nyitunk ablakot, ezért a lakás levegőjében felhalmozódik a vízpára, ami a lehűlt falakon és ablakokon lecsapódik. 2020.11.13

A hatékony szellőztetés legnagyobb jelentősége az egészség megőrzésében és visszanyerésében, illetve az életminőség javításában rejlik - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) pénteken az MTI-vel.



Azt írták, hogy a helyiségek optimális páratartalma megakadályozhatja a súlyos légúti megbetegedésekért felelős penész kialakulását, a lakásszellőztetés biztosítja a friss levegőt, ami által kevésbé leszünk fáradékonyak, ki tudjuk magunkat pihenni, nő a koncentrációképességünk.



Hozzátették, hogy a fűtési szezonban kevesebbet nyitunk ablakot, ezért a lakás levegőjében felhalmozódik a vízpára, ami a lehűlt falakon és ablakokon lecsapódik. A nedvesség penészgombák és poratkák megjelenésével, ezáltal különböző légúti megbetegedésekkel jár. Többnyire asztmát, illetve allergiát okoz.



Nagyon fontosnak nevezték, hogy ebben az időszakban is naponta többször valamennyi ablakot sarkig tárjuk ki, és így rövid ideig, de intenzíven szellőztessünk; nem kell megvárni, míg a falak lehűlnek. E rövid idő - pár perc - alatt a párás, szennyezett meleg levegő kitódul a lakásból, és helyére friss, tiszta levegő áramlik be.



A fűtés megkezdése előtt érdemes portalanítani a lakásban és a fűtőtestet is takarítani kell.



A bútorokon, a szőnyegekben, kárpitozott bútorokon megült porban sok, nyáron leülepedett pollen halmozódik fel. E szennyeződések lerakódhatnak a fűtőtesten vagy a helyiséget meleg levegővel ellátó klímarendszerben is. Amikor ezeket üzembe helyezik, a feláramló meleg levegő magával ragadja a szennyezőanyag szemcséit, amelyeket belélegzünk.



Felhívták a figyelmet arra is, hogy a lakás levegőminősége légtisztítókkal is javítható. A légtisztítók elsősorban a por, a pollen, dohányfüst és a baktériumok szintjét csökkentik a lakótérben, egyes típusaik a vírusok és illékony vegyületek, szagok kiszűrésére is alkalmasak.



Ugyanakkor ezek a készülékek penész és atkaszennyeződés megszüntetésére nem alkalmasak - tették hozzá.



Közölték azt is, a fűtési szezon kezdetével a nyílászárók általában zárva vannak, a jól szigetelt nyílászárók miatt gyakorlatilag megszűnik a lakóterek természetes légcseréje. Ennek következtében a gyengén szellőztetett helyiségekben a szén-dioxid koncentrációja általában magasabb az ajánlott értéknél. Ugyan egészségkárosító hatása csak igen magas koncentráció esetén van, viszont rontja a belső térben tartózkodók közérzetét, koncentrálóképességét.



Az elégtelen légcsere következtében a szén-dioxid mellett a belső térből származó egyéb légszennyező anyagok mennyisége is feldúsulhat. A használati és berendezési tárgyakból, építőanyagokból, illetve a lakásokban végzett tevékenységeinkből (főzés, fűtés, festés, dohányzás) rengeteg veszélyes anyag kerülhet a levegőbe. Ezek többségének egészségkárosító hatásuk lehet, ezért is fontos a rendszeres és alapos szellőztetés - áll a közleményben.