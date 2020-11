Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: a magyar települések 85 százaléka érintett

A pandémia a magyar települések 85 százalékát érinti, ennyi helyen regisztráltak már fertőzést - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs csütörtöki online sajtótájékoztatóján.



Müller Cecília hozzátette: az országban mindenki hordozhatja a vírust. Ezért nagyon fontos a higiénés szabályok és a bevezetett szigorítások betartása. Azt mondta: "féltjük az időseket, a betegeket", hangsúlyozva ugyanakkor, hogy a fiataloknál is előfordulhat súlyos megbetegedés.



Hozzátette: több európai ország lényegesen rosszabb helyzetben van Magyarországnál, így itthon is arra kell törekedni és felkészülni, hogy a járványgörbét ellaposítsák, és fenntartsák az egészségügyi ellátás működőképességét. A napokban meghozott valamennyi intézkedés ezt szolgálja - közölte.



"A járvány Európa-szerte dúl" - jelentette ki Müller Cecília, hozzátéve azonban, hogy az uniós tagállamok között Magyarország jó helyzetben van. Az egymillió emberre vetített adatok szerint a fertőzöttek tekintetében a 10., az elhunytak száma alapján a 15. helyen áll Magyarország.



Elmondta, hogy az elmúlt napon 87-en hunytak el a vírus okozta szövődményben, köztük egy 20 éves fiatal. A legidősebb elhunyt 97 éves volt.



A betegek nagy hányada tünet nélkül, vagy enyhe tünetekkel vészeli át a fertőzést, és jellemzően a krónikus betegségben szenvedőknél okoz komoly szövődményt a vírusfertőzés, azonban a járvány kezdete óta a halálesetek 7 százalékánál nem találtak semmilyen egyéb krónikus állapotot - közölte Müller Cecília.

Az országos tisztifőorvos kitért arra is, hogy a mintegy százezer gondozottat ellátó 1600 magyarországi szociális intézmény közül 174 helyen találtak fertőzötteket. Hat olyan intézmény van, ahol már a járvány első hullámában is volt fertőzött. Jelenleg a szociális otthonban élők 4 százalékánál, míg az ápolók, gondozók egy százalékánál mutatták ki a vírust.



A szociális munka napja alkalmából Müller Cecília köszönetet mondott a szociális intézmények dolgozóinak helytállásukért.



Kérdésre válaszolva közölte, a koronavírus-járvány miatt hozott kórházi látogatási tilalmak továbbra is érvényben vannak, azonban a hozzátartozó felkeresheti és elbúcsúzhat haldokló, végstádiumban lévő hozzátartozójától.



Hozzátette: erről egy tájékoztató levelet is eljuttatott az intézményekhez, amelyeknek ilyen esetben biztosítaniuk kell a látogatónak az egyéni védőruházatot és az egyéb védőeszközöket.