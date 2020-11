Koronavírus

Megfertőződött egy idősotthon lakóinak és dolgozóinak többsége Egerben

Az előírások és a megelőző óvintézkedések maradéktalan betartása ellenére új koronavírussal fertőzött egy helyi idősek otthona majdnem minden lakója és dolgozója - jelentette be csütörtökön a város polgármestere rendkívüli sajtótájékoztatóján, Egerben.



Mirkóczki Ádám elmondta: szerda késő este értesült róla, hogy a minden dolgozót és gondozottat érintő 60 PCR-tesztből 54 pozitív eredményt adott az intézményben. Mindössze két lakó és három munkatárs eredménye negatív, valamint egy teszt eredménytelenül zárult - tette hozzá.



Jelezte: a fertőzöttek közül a dolgozók mindegyike és az idősek többsége is tünetmentes, míg a korábban tünetek miatt elkülönítettek állapota javul.



A létesítményben több hete bevezették a kijárási és látogatási tilalmat, és minden biztonsági protokollt betartottak: a dolgozók testhőmérsékletét naponta kétszer ellenőrizték, és folyamatos volt a takarítás, fertőtlenítés is - húzta alá. Nem volt tehát olyan probléma és nem történt olyan mulasztás, ami ezt a helyzetet előidézhette volna - értékelt a városvezető.



Mirkóczki Ádám közölte: a történtek ismeretében minden helyi önkormányzati intézmény vezetőjének javasolja, hogy kérjék munkatársaik teljeskörű tesztelését.