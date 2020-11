Koronavírus-járvány

Szijjártó: decemberben már érkezik egy kisebb mennyiség az orosz vakcinából

Arra kell törekedni, hogy minél több forrásból lehessen vakcinát beszerezni - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán az RT orosz televíziócsatornának nyilatkozva.



A miniszter Facebook-oldalán elérhető videó fölött az orosz vakcináról a következő felirat szerepel: "Megjelent az orosz oltóanyag félidős jelentése, 92 százalékos a hatékonysága".



Szijjártó Péter az interjúban közölte: Magyarország kettős célt követ, az egyik az emberek életének és egészségének megvédése, a másik pedig az ország, a gazdaság működőképességének fenntartása. Fontos az egészségügyi rendszer működőképességének biztosítása, és annak érdekében, hogy ellaposítsák a járványgörbét, úgy döntöttek, új korlátozó rendelkezéseket vezetnek be - emlékeztetett.



Úgy vélte, minél lassabban terjed a járvány, annál jobban lehet biztosítani az egészségügyi rendszer működőképességét. Szeretnék elkerülni, hogy olyan helyzet alakuljon ki, mint tavasszal több országban, ahol nem tudták ellátni az embereket - jegyezte meg.



Szijjártó Péter a nemzetközi együttműködést illetően elmondta: a kölcsönös tisztelet a legfontosabb most ebben a tekintetben, és ahelyett, hogy politikai alapon támadnák egymást az országok, az együttműködést kellene előtérbe helyezni. A nemzetközi együttműködés lényeges a vakcina szempontjából is - tette hozzá.

Úgy látja, néha a vakcina kérdését is átpolitizálják, de ezt el kellene kerülni. Nagyon drukkolnak minden cégnek és országnak, amely a vakcina fejlesztésén dolgozik, függetlenül attól, hogy melyikről van szó - fogalmazott. Hozzáfűzte: minden megoldás iránt érdeklődnek, és fontos, hogy ezek a kutatások sikeresek legyenek, hiszen minél több vakcina áll rendelkezésre, annál jobb.



A külügyminiszter hangsúlyozta: az emberek életéről van szó, ezért a politikai megfontolásokat most félre kellene tenni.



Közölte: abban állapodtak meg Oroszországgal, hogy Magyarország szeretne orosz vakcinát venni, és decemberben kisebb mennyiséget szállíthatnak ebből, hogy a szükséges magyarországi vizsgálatokat is elvégezhessék. Január második felére az is reális lehet, hogy nagyobb mennyiséget vásárolhatnak Oroszországtól - magyarázta.



Arról is beszélt, hogy lokalizálhatják a gyártás egy részét Magyarországon, van itt egy olyan cég, amely más vírusok kezelésére gyárt vakcinákat, és ez a vállalat képes lehet átalakítani a kapacitásait úgy, hogy ki tudja venni a részét ennek a vakcinának az előállításából.



Kitért arra: emellett folytatják a megbeszéléseket Izraellel és Kínával is, és nagyon jó az is, hogy a Pfizer amerikai gyógyszergyártó és a BioNTech német biotechnológiai vállalat is előrelépést ért el.



Szijjártó Péter kiemelte: a tavaszi helyzetből fontos tanulságként vonták le, hogy jó, ha minél több forrás áll rendelkezésre. Amikor védőeszközöket és lélegeztetőgépeket akartak venni, csak Kínából tudták ezeket beszerezni - idézte fel.



Közölte: nem igaz, hogy az EU-tagállamok ne vásárolhatnának vakcinát az unión kívülről, a jelenlegi szabályozás alapján minden kormány maga dönt arról, hogy milyen vakcinát fogad el a saját országában. A jelenlegi helyzet egyetlen megoldása az oltóanyag, minden más csak átmeneti megoldás, amely legfeljebb lelassítja a járvány terjedését - vélekedett.



Megjegyezte: már kilenc napja van karanténban koronavírus-fertőzés miatt, és a tüdőgyulladástól eltekintve csaknem az összes többi tünetet produkálta. A tünetek gyorsan változnak, és nem lehet előre látni, hogyan - tette hozzá.