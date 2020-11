Koronavírus-járvány

Az Európai Bizottság engedélyezi a Pfizer és a BioNTech által kifejlesztett oltóanyag beszerzését

Az Európai Bizottság engedélyezi annak a szerződésnek a megkötését, mely akár 300 millió adag, koronavírus elleni oltóanyag beszerzését is lehetővé teszi az amerikai Pfizer és a német BioNTech vállalattól - jelentette be Erik Mamer, az Európai Bizottság szóvivője szerdán Brüsszelben.



Mamer sajtótájékoztatóján elmondta, ez a negyedik szerződés, amelyet az uniós bizottság koronavírus elleni vakcina beszerzése céljából köt gyógyszeripari cégekkel.



A megállapodás kezdetben 200 millió adag vakcina megvásárlását teszi lehetővé valamennyi uniós tagállam részére, valamint lehetőséget biztosít további 100 millió adag igénylésére, amennyiben az oltóanyag biztonságosnak és hatékonynak bizonyult az új típusú koronavírus ellen.



A két cég által kifejlesztett vakcina az eddig előállított legígéretesebb koronavírus-oltóanyag, ezért az Európai Bizottság arra törekszik, hogy amint elérhetővé válik, alkalmazása Európa-szerte gyorsan megkezdődjék - tette hozzá.



Az Európai Bizottság korábban már szerződést kötött az AstraZeneca, a Sanofi-GSK, valamint Johnson & Johnson csoporthoz tartozó Janssen Pharmaceutical Companies egyik vállalatával, és előremutató tájékozódó megbeszéléseket folytat a CureVac és a Moderna gyógyszergyártó cégekkel.



Az EU június közepén fogadta el az úgynevezett európai oltóanyag-stratégiáját, amelynek célja, hogy 12-18 hónapon belül minden európai állampolgár számára magas színvonalú, biztonságos, hatékony és megfizethető oltóanyagokat biztosítson. Ennek érdekében a bizottság a tagállamokkal együtt előzetes piaci kötelezettségvállalásokat köt az oltóanyaggyártókkal.



A Pfizer és a BioNTech hétfőn jelentette be, hogy az oltóanyag tesztelésének harmadik, befejező szakaszában gyűjtött előzetes adatok alapján kilencven százalék feletti hatékonyságot értek el. Tájékoztatásuk szerint idén nagyjából ötvenmillió, jövőre 1,3 milliárd adagot tudnak gyártani a BNT162b2-ből.