Koronavírus-járvány

Müller Cecília: a maszkviseléssel nem a rendőrnek teszünk szívességet - videó

Nem azért tartjuk be ezeket a szabályokat, mert előírják számunkra. Nyilván, a jogszabály erejénél fogva ez nyomatékot ad a maszkviselés rendelkezésének is, de elsősorban járványügyi szempontból kell most rendkívüli fegyelmezettséget mutatnunk minden téren. Számos intézkedést be kell tartanunk, és szükség van rá ahhoz, hogy a járványgörbét ellaposítsuk,a fertőzöttek számát fékezni tudjuk, és az egészségügyi ellátó rendszert pedig megfelelő szinten tartsuk.