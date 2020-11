Erőszak

Gyermekpornográfia miatt emelt vádat az ügyészség Körmenden

Gyermekpornográfia bűntette miatt emelt vádat a Körmendi Járási Ügyészség egy körmendi férfi ellen, akinek számítógépén több mint ezerötszáz gyermekpornográf tartalmú képet és videót találtak - közölte az MTI-vel szerdán a Vas Megyei Főügyészség.



Simon József megyei főügyész tájékoztatása szerint a vádlott nemcsak tárolta a képeket, hanem fel is töltött kettőt egy nyilvánosan elérhető képmegosztó oldalra, így mások számára is elérhetővé tette a gyermekpornográf tartalmat.



Hozzáfűzte: a Körmendi Járási Ügyészség végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozta, illetve azt kérte a bíróságtól, hogy a vádlottat véglegesen tiltsa el bármely olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné, vagy ilyen személlyel hatalmi vagy befolyási viszonyban állna.