Koronavírus-járvány

Orbán: közel van a vakcina

Közterületen is kötelező a maszk

Rendhagyó módon nem a Facebookon, hanem az M1-en tett bejelentést Magyarország miniszterelnöke.



Mint elmondta, tanácsadói szerint, ha minden úgy ment volna, ahogyan eddig, akkor 50% esély lett volna arra, hogy a hazai kórházak meg tudnak birkózni a járvánnyal. "Ez nagyon kevés, ezért kellettek a szigorítások" - mondta Orbán.



Orvosi eszközeink vannak, az orvosok és az ápolók is nagyon jók, de számuk és erejük véges - indokolta a döntést.

Közel a vakcina

December végén, január elején jöhet az első szállítmány, amivel az orvosokat, kórházi dolgozókat, rendvédelmiseket oltják be. Áprilisban érkezhet egy nagyobb szállítmány, amivel már fellélegezhet az ország.

A szülőkhöz is szólt a miniszterelnök

A 14-18 éves korosztály már komoly gyerekeket jelent, beszélni kell a fejükkel. Ők fiatalok és erősek, és igaz, hogy akár enyhe, az influenzához hasonló tünetekkel is át tudják vészelni a vírust.

Nekünk az életet kell támogatni

Nem vagy a gazdaságot, vagy az egészségügyet. Nem mérlegelünk, próbálunk az egészet életben tartani. Így kell túlélnünk, munkánk is legyen, jövőnk is és egészségesek is legyünk - mondta Orbán.

Működik a Parlament, nem tört ki a diktatúra

Nem kell rossz dolognak történnie Magyarországon ahhoz, hogy rossz hírünket keltsék. Alkotmányt érintő viták is lesznek a héten. Sok minden van, amit el lehetne venni hazánktól, sokan vetettek rá szemet. Ennek középpontjában Soros György áll, ő van a pókhálóban és szövögeti ezt a hálót.