Koronavírus-járvány

Rájöttek az emberek, hogy spórolni kell, mert baj lesz

A válaszadók 47 százaléka számolt be arról, hogy romlott a háztartása pénzügyi helyzete az elmúlt hat hónapban, ennek ellenére minden második megkérdezett tervez ugyanakkora összeget félretenni a továbbiakban is, mint korábban - közölte az NN Biztosító kedden az MTI-vel, idei nyári kutatásának eredményei alapján.



A közleményben ismertetett adatok szerint a koronavírus-járvány elleni küzdelem a megkérdezettek csaknem felében, 45 százalékában tudatosította, hogy pénzügyi öngondoskodás nélkül sérülékeny.



Hosszabb távú megtakarításaihoz csak 8 százalékuk nyúlt hozzá, megtakarítással kombinált biztosítását is csak 4 százalékuk szüntetett meg. Ugyanakkor 8 százalék új befektetési, megtakarítási szerződést kötött ebben az időszakban, és a közeljövőben a megkérdezettek 11 százaléka tervez életbiztosítást, 4 százaléka pedig nyugdíjbiztosítást kötni.



Azok, akik az elmúlt 4-5 hónapban kötötték le a pénzüket, 65 százalékban hosszú távú befektetéseket választottak.



A közlemény idézi Baranyai Dávidot, az NN Biztosító megbízott vezérigazgatóját, aki szerint fokozottabb pénzügyi tudatosságról árulkodik, hogy az emberek a járványhelyzet ellenére sem mondtak le megtakarítási terveikről, sőt egyre többen érzik át ennek fontosságát, és szánják el magukat konkrét lépésekre.



A kutatásból ugyanakkor az is kiderült, hogy sokakat pénzügyi értelemben is felkészületlenül ért a járványhelyzet, a megkérdezettek 41 százaléka állította azt, hogy még egy hónapra elegendő vésztartaléka sincs. A beérkezett válaszok alapján a pandémia a 30-39 évesek pénztárcáját sújtotta leginkább.



Az NN Group ezzel párhuzamosan nyár elején megvizsgálta a régió - Csehország, Szlovákia, Románia és Magyarország - fogyasztói bizalmi indexének alakulását is. A várakozásoknak megfelelően a térség fogyasztóinak többsége romló körülményekre számít a következő egy évben, de nem a magyarok a legborúlátóbbak. Míg Szlovákiában 28 százalék számít rosszabb vagy sokkal rosszabb anyagi körülményekre, Magyarországon 19 százalék az arányuk.



Az NN Magyarország megbízásából a Micra Market Research végezte több hullámban a kutatást, amely a magyarországi 18-65 éves internet használókat nem, kor, iskolai végzettség, lakóhely és régió szerint reprezentálja, a kutatásban hullámonként 1500 válaszadó vett részt.