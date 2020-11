Koronavírus

Dömötör: az egészségügyi dolgozókra nehezedő terhek csökkentése is célja az új intézkedéseknek

A koronavírus-járvány terjedésének csökkentése mellett az egészségügyi dolgozókra nehezedő terhek mérséklése is célja a hétfőn bejelentett új intézkedéseknek - közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára kedden az M1 aktuális csatornán.



Dömötör Csaba szerint a magyar egészségügy felkészült az elmúlt hónapokban a járványhelyzet kezelésére, és Magyarország továbbra is a jobban védekező országok között van: a százezer emberre eső halálozási arány fele az uniós átlagnak. Ennek ellenére szükség van az új intézkedésekre, amelyektől a kormány azt várja, hogy egy-két héten belül csökkentik a fertőzések nagyságrendjét - mondta.



Az államtitkár az ellenzéki pártok 11 pontos javaslatáról úgy vélekedett: vannak egyezések a kormányfő bejelentésével, például a sportrendezvények zárt kapuk mögötti rendezése, de nagy különbség, hogy az ellenzék a segélyezési rendszer bővítését - alapjövedelem, segélyezési időszak meghosszabbítása - szeretné, míg a kormány célzott segítséget kíván nyújtani a bajba jutott ágazatoknak. Ezért csökkentették júliusban a munkaadók adóját, és a hétfői bejelentésben is voltak vállalkozásokat célzottan segítő támogatások - tette hozzá.



A koronavírus elleni vakcinákkal kapcsolatban arról beszélt: az első szállítmányok decemberben, januárban érkezhetnek meg, ezekkel a veszélyeztetetteket - krónikus betegeket, időseket, egészségügyi dolgozókat - oltják majd be. Az oltás önkéntes és ingyenes lesz - fűzte hozzá.



Dömötör Csaba a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában azt mondta: most gyors döntésekre van szükség, ezt a célt szolgálja a rendkívüli jogrend.



Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Facebook-oldalán bejelentette: ha az Országgyűlés megadja a kormány számára a rendkívüli felhatalmazást, kedd éjféltől Ausztriához hasonló intézkedéseket vezetnek be.