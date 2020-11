Családpolitika

Novák: a juttatást már igénybe vevőknek is emelkedik a csed összege júliustól

Júliustól az édesanyák a gyermek születését követő fél évben több pénzt fognak keresni, mint amennyi azt megelőzően a fizetésük volt. 2020.11.10 MTI

Azoknak is emelkedik a csecsemőgondozási díj (csed) összege júliustól, akik már igénybe veszik a juttatást - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter kedden a Facebook-oldalán.



Novák Katalin ismertette: ha valakinek 2021 év elején születik gyermeke, és a csedet igénybe véve van otthon, júliustól rá is érvényes az új szabályozás.



Kedden nyújtják be az Országgyűlésnek azt a javaslatot, amelynek értelmében a csed a bruttó bér 100 százalékára emelkedik, így júliustól az édesanyák a gyermek születését követő fél évben több pénzt fognak keresni, mint amennyi azt megelőzően a fizetésük volt - mondta a miniszter.



Novák Katalin hozzátette: ilyen lehetőség sehol máshol nincs a világon.