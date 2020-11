Szociális program

Szociális naperőműpark kezdte meg a működését Tiszabőn

Szociális naperőműparkot helyezett üzembe a Magyar Máltai Szeretetszolgálat (MMSZ) az E-ON Hungária segítségével a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Tiszabőn a Felzárkózó települések program részeként - jelentette be az MMSZ alelnöke hétfőn sajtótájékoztatón, Budapesten.



Vecsei Miklós - aki egyben felzárkózásért felelős miniszterelnöki biztos - közölte, hogy a projektnek köszönhetően 60 olyan család jut biztonságos elektromos energiához, így elektromos fűtéshez a településen, ahol 3 évnél fiatalabb gyereket nevelnek.



Az elektromos fűtőtesteket jelképes összegért bérelhetik a családok, a házakban biztonságos elektromos csatlakozási pontokat alakítottak ki, illetve a naperőmű termelte bevételt a rászoruló családok kártyás mérőóráinak feltöltésére használják fel - tette hozzá.



Mint elmondta: a Felzárkózó Települések Program keretében az ország 300 leghátrányosabb helyzetű településének felzárkózását kívánják segíteni.



A program keretében rendszeresen nyújtanak tűzifa-támogatást a rászoruló családoknak, ám a felzárkózáshoz egyre inkább XXI. századi megoldásokra volna szükség - hangoztatta, rámutatva, ilyen modern megoldás a szociális naperőműpark, amely lehetővé teszi, hogy a tűzifa helyett elektromos fűtést biztosítsanak.



Ugyanakkor a programot ki kívánják terjeszteni az idős beteg hozzátartozót, vagy fogyatékos gyermeket gondozó családokra is - mondta Vecsei Miklós.



Kaderják Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára azt hangsúlyozta, hogy a projekt megvalósulása jó példa a kormányzati klímapolitikára. Kiemelte, hogy a kormányzat elkötelezett az Európai Unió klímavédelmi céljai mellett, amely szerint 2050-re klímasemleges országgá váljon Magyarország.



Ennek fontos eleme, hogy a nukleáris és a megújuló energia használatával 2030-ra 90 százalékban karbonsemlegessé váljon az villamosenergia-termelés Magyarországon - fűzte hozzá.



Szintén kormányzati cél a közösségi energiatermelés ösztönzése; ennek érdekében már készül az energiaközösségek jogi alapjait megteremtő jogszabálymódosítás - mondta Kaderják Péter.



Kiss Attila, az E-on Hungária Csoport elnök vezérigazgatója közölte, hogy a projekt 100 millió forintos költségének 80 százalékát a kormányzat biztosította a Magyar Máltai szeretetszolgálaton keresztül, 20 százalékkal pedig az E-ON járult hozzá a megvalósításhoz.



A 330 kilowattóra teljesítményű naperőmű park évente 360 ezer kilowattóra elektromos energia előállítására képes, ami 150-200 család éves villamosenergia-fogyasztását fedezi.



Arról is szólt, hogy immár 15-20 évre nyúlik vissza a cég és az MMSZ együttműködése, amelynek nyomán számos sikeres szociális programot valósítottak meg.