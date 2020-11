Koronavírus

Szijjártó: újabb előrelépés az orosz vakcina ügyében

Kifejezetten konstruktív és pozitív volt egy magyar oltóanyaggyártó vállalat videókonferenciája az Orosz Egészségügyi Minisztériummal és az Orosz Közvetlen Befektetési Alappal. 2020.11.09 19:18 MTI

Újabb előrelépésről számolt be a koronavírus elleni vakcina ügyében a külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Facebook-oldalán.



Szijjártó Péter karanténnaplója legfrissebb bejegyzésében azt írta: kifejezetten konstruktív és pozitív volt egy magyar oltóanyaggyártó vállalat videókonferenciája az Orosz Egészségügyi Minisztériummal és az Orosz Közvetlen Befektetési Alappal.



A magyar vállalat biztonsági szintje megfelelő, így a konkrét kutatási és gyártási paraméterektől függ az esetleges magyarországi gyártás megindítása és kapacitása - emelte ki a miniszter, hozzátéve: a döntésekhez szükséges szakmai anyagokat az orosz fél hamarosan rendelkezésre bocsátja.



A magyar külügyminiszternek múlt szerdán, ázsiai útja során Bangkokba érkezve lett pozitív a koronavírustesztje. Amióta onnan hazajött, karanténban van.



Szijjártó Péter most azt írta: "a tünetek makacsok, küzdök ellenük, de csak nem engednek, most a fej- és torokfájás viszi a prímet".