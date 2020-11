Koronavírus

Orvosi kamara: fontosak a korlátozások

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) elnöksége fontosnak és több mint időszerűnek nevezte a kormány által a koronavírus-járvány terjedésének lassítása érdekében most meghozott "érdemi korlátozó intézkedéseket".



A kamara hétfőn az MTI-hez eljuttatott közleményében egyúttal a lakosságot arra kérte, hogy saját és családja érdekében mindenki - a tavaszihoz hasonló példás fegyelemmel - tartsa be a szabályokat.



Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Facebook-oldalán azt hangsúlyozta: csökkenteni kell a koronavírusos megbetegedéseket, mert ha továbbra ilyen ütemben nő a fertőzöttek száma, akkor a kórházak nem tudnak megbirkózni a rájuk nehezedő teherrel.



A kormányfő videójában számos, a járvány terjedését korlátozó intézkedést is bejelentett.