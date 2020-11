Koronavírus-járvány

Merkely szerint üdvözítőek a korlátozó intézkedések, a pedagógusok szerint félmegoldás

Az szmo.hu kikérte a már jó ideje teljes bezárást sürgető Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) véleményét.



"Nem csak a középiskolákban súlyos a vírushelyzet, hanem mindenhol az oktatási rendszerben" - nyilatkozta megkeresésükre Komjáthy Anna, a szakszervezet elnökhelyettese.



Szerinte az nyilvánvaló, hogy a középiskolákban mostanra teljesen védhetetlen lett, miért nem rendelik el a digitális oktatást, hiszen őket nyugodtan felügyelet nélkül lehet hagyni otthon.



Ugyanakkor ez önmagában már kevés a járvány megfékezéséhez, az általános iskolák és az óvodák is erősen veszélyeztetettek. A szakszervezet ezért teljes bezárást javasol, legalábbis egy előre meghatározott időtartamra mindenképp.



A mostani döntés azzal is jár, hogy a 8 és 6 osztályos gimnáziumokban teljesen zavaros lesz a helyzet. Az ottani tanárok ugyanis általában "kicsiket" és "nagyokat" is tanítanak. Ez pedig elég nehezen lesz összeegyeztethető, ha az egyik osztálynak élőben, a másiknak viszont digitálisan kell órát tartani.



Komjáthy szerint ha valóban elkezdik a tömeges szűréseket az intézményekben, az középtávon megoldaná a problémát, hiszen így csak azok térhetnének vissza, akikről tudni lehet, hogy nem fertőznek.



Mindenesetre amíg nem történik meg a teljes bezárás, továbbra is tartják magukat vasárnap közzétett felhíváshoz: ekkor arra szólították fel az óvodás és iskolás korú gyerekek szüleit, hogy ha meg tudják oldani a felügyeletet, ne küldjék őket óvodába, iskolába.

A járvány kezelése szempontjából a kormány dinamikusan bevezetett korlátozó intézkedései - így a kedd éjféltől elrendelt új szabályok is - "elfogadhatóak és üdvözítőek" - mondta a Semmelweis Egyetem rektora hétfőn Pécsen.



Merkely Béla a magyar tudomány ünnepe alkalmából a Pécsi Tudományegyetemen (PTE) - rendhagyó módon online formában - megrendezett Szentágothai-napon tartott előadásában azt mondta, a korlátozások hatásának fényében lehet csak a későbbiekben az ismételt lazításokról dönteni. Megerősítette: a járványt csak abban az esetben lehet megállítani, ha a lakosság egy jelentős része átesik a fertőzésen vagy kellő számú hatékony vakcina áll rendelkezésre.



Kiemelte: a védekezésben már tavasszal megmutatkozott, hogy kiemelkedően fontos a hazai orvosegyetemek összefogása. Példaként említette, hogy májusban csaknem 18 ezer ember bevonásával, országszerte félezer településen végeztek reprezentatív koronavírus-szűrővizsgálatot, amelyben négy hazai orvosképző vett részt.



E kutatás eredményeit részletesen ismertetve elmondta: a felmérés előrevetítette, hogy - mivel a vírus első hulláma alig érintette az országot - a későbbiekben jóval nagyobb számban lehetnek majd fertőzöttek az országban az őszre várt második hullám idején; ennek lehetünk most tanúi - mondta.



Kiemelte: a májusi országos felmérés idején megfigyelhető volt, hogy a felső légúti panaszokkal orvoshoz fordulók alig öt százaléka volt koronavírusos beteg, a mostani orvosegyetemi tapasztalatok szerint ugyanakkor minden második, ilyen tünetekkel rendelkező ember a vírussal fertőződött meg, míg a tünetmentes teszteltek tizede szintén betegségben szenved.

Közölte, hogy az összes teszt pozitivitása azért van tartósan húsz százalék, illetve az orvosegyetemek vonatkozásában akár harminc százalék felett, mert a tünetet produkálókat tesztelik leginkább, kontaktkutatásokat a járvány jelenlegi szakaszában már nemigen végeznek, átfogó, rendszeres szűrések pedig még nem történtek.



Merkely Béla szerint egy - a járvány jelenlegi szakaszának tetőzése után meghatározható - regionális, életkorra is vonatkozó, az átfertőződöttséget megmutató adat segíthet majd a kérdés eldöntésében, hogy milyen széles körben legyen szükség a majdani vakcinák beadására, s az oltásokat milyen stratégia mentén végezzék el - utalt egy, a májusihoz hasonló, újabb jövőbeni reprezentatív felmérés szükségességére.

Ezzel a legfőbb probléma, hogy ha a egy diák hiányzása meghaladja a 250 órát, akkor osztályozó vizsgát kell tennie. Emiatt a PDSZ szerint nagyon fontos lenne vagy a törvényt módosítani, vagy bejelenteni a tantermen kívüli digitális munkarendet.



"Csak ma legalább nyolc óvodás és általános iskolás gyerek szülője hívott fel, hogy mit tegyenek, mert szívük szerint az otthonmaradás mellett lennének, de azt mondták nekik az iskolában, hogy akkor évet kellene ismételni" - mondja Komjáthy.



Bár a PDSZ szerint a digitális oktatás tavasszal sok sebből vérzett, a jelenlegi helyzetben mégis ez a legfelelősebb döntés. Hozzáteszik: megfelelő szervezéssel meg lehetne oldani azoknak a felügyeletét is, akikkel a szüleik nem tudnak otthon maradni.



"A pedagógiai asszisztenseknek például tavasszal is be kellett járniuk, pedig a legtöbbször alig volt feladatuk. Ők nyugodtan vigyázhatnának azokra a gyerekekre, akiknek nem opció az otthonmaradás, és segíteni tudnák őket a tanulásban" - magyarázza Komjáthy Anna.

A rendezvényen Bódis József, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkára a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy a tárca több mint húsz kutatási projektet indított a vírus terjedésének megakadályozásáért, ezek nagy része elindult, illetve be is fejeződött, egy részük pedig előrehaladott állapotban van.



Beszámolt arról, hogy egyebek mellett lélegeztetőgépek fejlesztése indult el három különböző projekt keretében, maszkok előállítása kezdődött meg, elindult a betegségen átesettek vérplazmájának terápiás célú alkalmazása, elindult a betegség kezelésében hatékonynak bizonyuló, remdesivir hatóanyagú gyógyszerek fejlesztése, klinikai kipróbálása és több vakcinafejlesztési program is elkezdődött.



Bódis József felhívta a figyelmet arra, hogy ma Magyarország felkészülten áll a járvány elleni küzdelemben: nincs maszkhiány, van kellő mennyiségű fertőtlenítőszer és számos tesztelési módszer áll rendelkezésre, naprakész adatok állnak a szakemberek rendelkezésére és hatásos gyógyszereink vannak.



Felhívta a figyelmet arra, hogy a Befektetés a jövőbe pályázati felhívás révén 7 milliárd forint támogatáshoz juthatnak a népegészségügyi szempontból jelentős kutatás-fejlesztési projektek a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból.



A kilencedik alkalommal megtartott tudományos ünnepségen az előadások mellett a PTE Szentágothai János Kutatóközpontjának névadójáról kitüntetések átadásával is megemlékeztek.



Pongrácz Juditot, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) gyógyszerésztudományi karának professzorát Szentágothai-díjjal, Öller Tamást, a Szentágothai János Kutatóközpont (SZJK) tudományos munkatársát pedig a díj junior változatával tüntették ki az eseményen.

Azoknál az alsó tagozatos osztályoknál pedig, akiknek két tanítójuk van, egy délelőtt és egy délután, szintén megoldható volna, hogy míg az egyikük otthonról tanít, a másik az iskolában felügyelje és segítse az ott lévőket.