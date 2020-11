Koronavírus-járvány

Kispest polgármestere is koronavírusos

"Sajnos a vasárnapi Covid-gyorstesztem pozitív lett" - írta Facebook-oldalán Gajda Péter. A protokollnak megfelelően PCR-tesztet is csináltatott, de annak csak később lesz eredménye. "Nagyon enyhe tüneteim vannak (pici fejfájás), ami nem akadályoz a munkában, amit természetesen itthonról végzek" - tette hozzá a politikus. A városháza fertőtlenítése hétvégén megtörtént, most szerdáig semmilyen személyes ügyintézés nem lesz. "Sajnos több kollégám is fertőzött, nekik most is, újra jobbulást kívánok. Bízzunk benne, hogy gyorsan túl lesz az ország a válságon. Ha bárkinek segítségre van szüksége természetesen online elérhetőek vagyunk" - szögezte le Gajda.