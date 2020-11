Koronavírus-járvány

Megjött a kormány esze, megy Karácsony szűrési ötlete után?

Karácsony szerint a kormány ma olyan szűrési programot jelentett be, amelyért egy nappal ezelőtt még 'lehülyézték' a Fővárost 2020.11.09 11:44 ma.hu

"Szükséges és indokolt lépéseket jelentett be a miniszterelnök" - kezdte Facebook-posztját Karácsony Gergely. "Szükségesek és indokoltak lettek volna korábban is, hiszen a járvány kontrollja hetekkel ezelőtt kicsúszott a kormány kezéből. A főváros végrehajtja a döntéseket, a mai napon ülésezik a Fővárosi Operatív Törzs" - tette hozzá.



Szerinte azonban nm lehet elmenni szó nélkül amellett, hogy milyen támadások nehezítik a védekezést. "Szép példája ennek, hogy a kormány ma olyan szűrési programot jelentett be, amelyért egy nappal ezelőtt még „lehülyézték” a Fővárosi Önkormányzatot. Ezzel együtt is örülök, hogy a kormány végrehajtja a főváros és a kerületek programját, és leszűri a tanárokat, az iskolák, az óvodák és a bölcsődék dolgozóit. Már megérte, hogy a főváros ebben kezdeményező szerepet játszott. Mi továbbra is bővíteni fogjuk a szűrési kapacitásainkat, mert a kormányét elégtelennek tartjuk. Az ezzel kapcsolatos részletes terveinket átdolgozzuk" - jelentette be a Főpolgármester.

