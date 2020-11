Koronavírus-járvány

Kásler: a magyar egészségügyre a legnehezebb időkben is lehet számítani

A magyar orvosokra és egészségügyi dolgozókra a legnehezebb időkben is számítani lehet - jelentette ki az emberi erőforrások minisztere a Facebook-oldalán vasárnap közzétett videóban.



Kásler Miklós elmondta, egész életét a magyar egészségügyben élte le, ezért ismeri a magyar egészségügy teljesítőképességét, a magyar orvosok, és nővérek szakmai tudását, lelkiismeretességét. Éppen ezért meg van győződve arról, hogy a legnehezebb időkben is számítani lehet rájuk.



Kiemelte: jelenleg a járvány eszkalálódik az egész világban, de ha mindenki fegyelmezetten viselkedik, érzékeli, hogy nem csak a saját, hanem a szerettei és honfitársai életét is "a kezében tartja", akkor "túl fogunk jutni ezen a járványon".



Arról is beszélt, hogy annyira azért már ismerik a vírust, hogy tudják, hónapokon belül meglesz a vakcina.