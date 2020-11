Koronavírus-járvány

Az NNK üzent Karácsony Gergelynek: az antigén gyorstesztek nem alkalmasak szűrésre

Karácsony Gergely főpolgármester téved, az antigén gyorstesztek nem alkalmasak szűrésre - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) vasárnap az MTI-vel.



Az NNK emlékeztetett: a fővárosi önkormányzat antigéntesztek beszerzését jelentette be, és Karácsony Gergely kijelentette, hogy "az antigén gyorstesztek ugyanolyan megbízhatóak, mint a PCR-tesztek".



Ez azonban "óriási tévedés és szakmailag teljesen megalapozatlan" - írták.



Hangsúlyozták: az antigéntesztek nem váltják ki a PCR-vizsgálatokat, és nem használhatók tömeges, közösségi szűrésre sem, mivel azok szervezetében, akik tünetmentesek vagy még csak enyhe tüneteket mutatnak, csak kis mennyiségben van jelen a vírus, így esetükben a gyorsteszt nagy valószínűséggel "fals negatív eredményt mutat majd". A tesztelt ember tehát megnyugszik, hogy nem kapta el a vírust, közben pedig megfertőzi a környezetét - tették hozzá.



Felhívták a figyelmet arra: az antigénteszt használata a középsúlyos és súlyos tüneteket mutató pácienseknél javasolt, mivel a megbetegedés mértéke összefügg azzal, hogy mennyi vírus van a légúti váladékban. Az antigénteszteknél nagyobb mennyiségű vírus és azon belül az antigén (vírusfehérje) jelenléte szükséges ahhoz, hogy ki lehessen mutatni a fertőzést. A két teszt nem hasonlítható össze, ezért is készült külön eljárásrend az egészségügyi szolgáltatóknak - olvasható az NNK közleményében.



Karácsony Gergely szerdán jelentette be, hogy intenzív tesztelési kapacitásbővítésbe kezd a fővárosi önkormányzat, százezer antigénteszt beszerzését indítják el napokon belül a koronavírus-járvány megfékezéséért. A főpolgármester szerint erre azért van szükség, mert a PCR-tesztek eredményei lassan érkeznek meg, néhány szociális intézményben akár tíz napot is várni kell azokra, és így nem lehet hatékonyan védekezni.



A tesztelés során továbbra is az önkormányzati intézmények lakói és dolgozói a legfontosabbak, de a fővárosi önkormányzat 50 ezer tesztet oszt szét lakosságarányosan a kerületek között, hogy minden, különösen veszélyeztetett ágazatban dolgozónak, így a pedagógusoknak és oktatást segítő más munkavállalóknak is biztosítsák az önkéntes alapú szűrést - emelte ki a főpolgármester.