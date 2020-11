Koronavírus

Médiakutató: emberéletekkel játszanak a vírustagadók

A jól csomagolt tévhitek nagyon könnyen terjednek a közösségi médiában, ezért is kell tudatosan olvasni a híreket. 2020.11.07 23:30 MTI

Emberéletekkel játszanak a vírustagadók, akiknek a veszélyt lekicsinylő véleménye a közösségi médiában és internetes portálokon terjed - mondta Szűts Zoltán médiakutató szombaton az M1 aktuális csatornán.



Hozzátette: a vírustagadó bejegyezések egyetlen ellenszere, hogy saját magunkat és a környezetünket is kritikus gondolkodásra neveljük.



Hangsúlyozta: a jól csomagolt tévhitek nagyon könnyen terjednek a közösségi médiában, ezért is kell tudatosan olvasni a híreket. A közösségi média 15 éve megjelent, de a magyarországi iskolákban csak mostanában kezdtek információkezelést tanítani - jegyezte meg.



A hírek esetén árulkodó lehet a forrás, de minden esetben kell az állítások mögötti tartalmak hitelességét is vizsgálni - hívta fel a figyelmet.



Azoknak, akik tudatosan figyelik a híreket hihetetlennek tűnik, de a digitalizált világ virtuális társadalmában élő, a mindennapoktól elszakadt felhasználóknak még a járvánnyal járó halálozásokról szóló hírek sem tűnnek valódiaknak - magyarázta a médiakutató.