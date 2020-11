Koronavírus-járvány

SE: klinikai vizsgálatok kezdődnek a koronavírus szövődményeinek gyógyítására

November elején kezdődnek a Semmelweis Egyetemen (SE) és egyes hazai járványkórházakban azok a klinikai vizsgálatok, amelyek a koronavírus-fertőzés következtében fellépő tüdőhegesedés kezelésében (tüdőfibrózis) hatékony fluvoxaminterápia eredményességét vizsgálják - közölte az orvosegyetem pénteken az MTI-vel.



Az SE közleménye idézi Merkely Bélát, az intézmény rektorát, aki elmondta: a koronavírus-fertőzés kétféle módon károsíthatja szervezetet. Az egyik eset, amikor a már meglévő alapbetegségek - szív- és érrendszeri problémák, a vesebetegség vagy az onkológiai tünetek - erősödnek fel. A másik esetben a vírus túlzott immunreakciót vált ki a szervezetből, úgynevezett citokinvihart okozva, amely komoly tüdőgyulladást és többszervi károsodást eredményezhet. Ennek leküzdésében a tüdőhegesedés kezelésében lehet segítségünkre a fluvoxaminterápia - emelte ki.



Mint írták, ez a terápia két ponton fejti ki védő hatását. A koronavírus következtében kialakult tüdőgyulladás akut szakaszában az úgynevezett citokinvihart gátolja oly módon, hogy a gyulladást beindító anyagok termelődését csökkenti. Emellett pedig hosszú távon a tüdőgyulladás miatt kialakuló hegszövet termelődését is mérsékli, ezáltal kisebb felületen károsodik a tüdő, vagyis nagyobb marad a légzőfelület.



A szakemberek azt várják a terápia hatásaként, hogy a koronavírus szövődményként kialakuló és gyakran elhúzódó légzési nehezítettség is rövidebb ideig áll majd fenn.



A száz középsúlyos, kórházi kezelésre szoruló beteg bevonásával és egyéves követésével zajló vizsgálat novemberben kezdődhet a Semmelweis Egyetemen, ahol a betegek a kórházi kezelés részeként, és ezt követően bizonyos ideig otthon is kapják majd a fluvoxamin hatóanyagú tablettát.



A közlemény idézi Szabó Attilát, az SE I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika igazgatóját, aki szerint a munkacsoport nagyon gyorsan és kreatívan reagált a pandémia kapcsán kialakult helyzetre. Megvizsgálták annak lehetőségét, hogy a Covid-19 vírusfertőzés során jelentkező akut tüdőgyulladás és a hosszú távú szövődmények terápiájában segíthet-e a fluvoxamin. Az orvosokból, vegyészekből, biomérnökből és biológusokból álló multidiszciplináris kutatócsoport rekordsebességgel végezte el a szükséges állatkísérleteket - mondta.

A meggyőző eredményeikre alapozva az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) gyorsított eljárásban engedélyezte a klinikai vizsgálatok megkezdését - mondta.



Fekete Andrea, a kutatócsoport vezetője kiemelte, nagyon ritkán fordul elő a magyar gyógyszerkutatás történetében, hogy egy hazai szabadalom eljut az úgynevezett klinikai vizsgálatok kettes fázisába, amikor lehetőség nyílik a betegeken történő alkalmazásra.



Hozzátette: bíznak abban, hogy az alapkutatástól a klinikai alkalmazásig tartó teljes folyamat kizárólag hazai tudósok és támogatók összefogásával valósul meg, és az új terápia segítheti a koronavírus-betegek gyógyulását.



A kutatási program a Semmelweis Egyetem, a Magyar Tudományos Akadémia és a SigmaDrugs egyetemi spin-off cég együttműködésében valósul meg, Fekete Andrea vezetésével - közölte a Semmelweis Egyetem.