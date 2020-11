Koronavírus

Póta György: az orvosok csak megbízható oltóanyagot fognak beadni

Szijjártó Péter korábban arról beszélt, hogy január második, harmadik hetétől nagy mennyiségben jöhet koronavírus elleni orosz vakcina Magyarországra. 2020.11.06 18:19 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Már látjuk az alagút végét - jelentette be Orbán Viktor az állami rádióban. A miniszterelnök szerint lesz belátható időn belül vakcina, ezzel indokolta, hogy a kormány most nem határozatlan időre, hanem 90 napra kér felhatalmazást a különleges jogrend alkalmazására. Póta György, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke hangsúlyozta, hogy az orvosok csak olyan gyógyszert adnak be, "amelyről szent meggyőződésük, hogy megbízható".



Szijjártó Péter beszélt arról, hogy január második, harmadik hetétől nagy mennyiségben jöhet koronavírus elleni orosz vakcina Magyarországra. Erre reagálva a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke a Civil a Pályán felvételén délután azt mondta: az orvosok csak megbízható oltóanyagot fognak beadni.



"Olyan oltóanyagot, amelyről a politika bedobta, hogy megvettük, az orvosok nem fognak beadni, amiről a szent meggyőződésük nincsen meg, hogy nem megbízható. Ezt nem lehet előírni"- jelentette Póta György.