Járvány

Majka is elkapta a koronavírust - videó

Facebook-videóban jelentette be Majka, hogy elkapta a koronavírust. "Az van, hogy sajnos én is elkaptam ezt a rohadék f.s vírust" - mondta, majd hozzátette, hogy valószínűleg hétfőn, sportolás közben kapta el négy másik emberrel együtt, akik szintén lázasak azóta. Azt mondta, úgy érzi magát, mintha influenzás lenne, de nagyon fél tőle, hogy rosszabbodik az állapota. "Vállalhatóan sz.rul vagyok, reméljük nem lesz rosszabb, 38 fokos lázam van."



Azt is elmondta, hogy dokumentálni fogja tapasztalatait a vírussal kapcsolatban. Mától kezdve minden nap készíteni fog egy nagyjából fél órás videót arról, hogy érzi magát éppen, a legelsőt ma este nyolckor posztolja.