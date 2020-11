Állati

Jó ütemben halad az India-ház építése a Nyíregyházi Állatparkban

A nettó 820 millió forintból épülő attrakció várhatóan 2021 májusában nyitja meg kapuit a látogatók előtt. 2020.11.06

Hetvenöt százalékos készültségnél tart a szubkontinens élővilágát bemutató, több különleges látványossággal is rendelkező India-ház építése a Nyíregyházi Állatparkban. A nettó 820 millió forintból épülő attrakció várhatóan 2021 májusában nyitja meg kapuit a látogatók előtt.



A fejlesztés pénteki sajtóbejárásán elhangzott, elkészült az épület szerkezete, kiszínezték a homlokzatot, jelenleg a belső munkálatokat, a boxokat, a befogókat, a látogatóterek kialakítását végzik a szakemberek, később pedig a külső tereprendezés és kifutó kialakítása kezdődik el.



A teknős- és szirtcápa-látványosságot, valamint egy élethű tengervizes medencét és mangrovemocsarat magában foglaló India-ház India, illetve Délkelet-Ázsia élővilágát mutatja be a látogatóknak. Az ide belépőket az óceán tengerparti tájképe fogadja, az egzotikus medencékben feketefoltú szirtcápák úszkálnak majd, az élőnövényes dekorációkkal, domborművekkel díszített épületben kap helyet kap egy különleges teknősgyűjtemény is.



A madarakon és a hüllőkön kívül bemutatják majd India "háziállatát", a kígyót, a látogatók az épületdíszítések segítségével betekintést nyerhetnek India sokszínűségébe, az ott élő emberek és az ország gazdag kulturális életébe. Az India-házban helyet kap egy hatvan férőhelyes, többfunkciós oktató és közösségi tér, mellette pedig felépül egy takarmánytároló, amely az ötezer állatot ellátó park eddigi raktározási problémáit oldja majd meg.



Az új látványosság a jelenleg a Zöld Piramisban élő indiai rinocéroszok tenyészbázisa lesz, az állatok és kifutójuk nagyméretű üvegfelületeken keresztül lesznek láthatóak a látogatók számára.



A Nyíregyházi Állatpark új attrakciója száz százalékos támogatási intenzitással, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban elnyert nettó 820 millió forintból épül meg várhatóan jövő májusra.