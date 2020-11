Gyász

Elhunyt Gulyás Zoltán önkormányzati képviselő, színész, humorista

Tragikus hirtelenséggel, szívpanaszok következtében 62 évesen elhunyt Gulyás Zoltán, a Demokratikus Koalíció kecskeméti önkormányzati képviselője, aki a Szövetség a Hírös Városért Egyesület listájáról került be 2019-ben a testületbe - közölte az ellenzéki párt.



Gulyás Zoltán színészként kezdte pályafutását. Játszott a Madách Színházban, a kecskeméti Katona József Színházban, a Centrál Színházban, a Mikroszkóp Színpadon, tagja volt a Vidám Színpadnak. Stand up-estjeivel fellépett a Dumakabaréban is. Dalszövegeket, humoreszkeket, jeleneteket is írt. Gyakori szereplője volt a Gálvölgyi Show című tévéműsornak.



A kecskeméti önkormányzatban kulturális ügyekkel foglalkozott.