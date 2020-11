Koronavírus-járvány

Operatív törzs: 19-szer intézkedtek az éjszakai kijárási korlátozás megszegése miatt a rendőrök - videó

Tizenkilenc esetben intézkedett a rendőrség az éjszakai kijárási korlátozás megszegőivel szemben csütörtökön 0 és reggel öt óra között - mondta az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki online sajtótájékoztatóján.



Gál Kristóf közölte: a rendőrök négy esetben figyelmeztettek, nyolc emberre helyszíni bírságot szabtak ki, hetet pedig feljelentettek.



Csütörtökön 0 órától éjszakai kijárási korlátozás lépett életbe, ennek értelmében éjfél és reggel 5 óra között - néhány kivételtől eltekintve - mindenki köteles a lakóhelyén, tartózkodási helyén, szálláshelyén tartózkodni - emlékeztetett, azt is kiemelve, hogy a rendőrség célirányosan is ellenőrzi az éjszakai kijárási korlátozás szabályainak betartását.



Gál Kristóf tájékoztatása szerint a rendőrök csütörtökön 95 esetben intézkedtek azért, mert kereskedelmi üzletben vagy a kormányrendeletben meghatározott egyéb zárt helyen megszegték a védelmi intézkedések szabályait. Ezek közül a rendőrök 4 esetben figyelmeztetéssel éltek, 63 alkalommal szabtak ki helyszíni bírságot és 28 embert feljelentettek.



A szóvivő hangsúlyozta: elenyésző a figyelmeztetések száma, az esetek 96 százalékban súlyosabb szankciót alkalmaztak a rendőrök.



A maszkviselés elmulasztása miatt kiszabott csütörtöki helyszíni bírságok összege átlagosan 22 ezer forint volt - mondta.



Hozzátette: a rendőrség célja továbbra is az, hogy a szabályokat felelősen betartók szövetségeseként eljárjanak azokkal szemben, akik mások életét, egészségét veszélyeztetve megszegik az előírásokat.

A csütörtöki intézkedések közül kiemelte, hogy egy trolibusz vezetője kérte a rendőrök segítségét, mert egy 41 éves utas nem volt hajlandó felvenni a maszkját a járművön. A kiérkező rendőrök felszólítására a férfi ezt megtette, majd a rendőrök távozása és a busz indulása után rövidesen levette a maszkot, amiért a buszvezető ismét rendőri segítséget kért.



Mivel a férfi ezután már nem volt hajlandó újra felvenni maszkját, de leszállni sem, a rendőrök testi kényszert alkalmazva szállították le a troliról. A férfit védelmi intézkedés megszegése és közérdekű üzem megzavarása miatt is feljentették - mondta a szóvivő.



Közölte: kereskedelmi hatósági jogkörben eljárva csütörtökön egy alkalommal kellett figyelmeztetésben részesíteni a rendőröknek egy üzlet üzemeltetőjét. Gál Kristóf arra kérte a kereskedelmi üzletek tulajdonosait és üzemeltetőit, hogy mind a vásárlóikat és vendégeiket, mind pedig az alkalmazottaikat szólítsák fel a védelmi szabályok betartására.



Súlyos szabálytalanság esetén a rendőrök be is zárhatják az üzletet - tette hozzá.



A szóvivő tájékoztatása szerint a védelmi intézkedések szeptember 21-i hatályba lépése óta 2781 esetben intézkedtek a rendőrök az azokat megszegőkkel szemben.



Az átutazási szabályokat megsértőkre csütörtökön a rendőrök 51 esetben szabtak ki helyszíni bírságot - ismertette.



Csütörtökön 4439 hatósági házi karantént rendeltek el országosan, jelenleg 30 741 emberrel szemben van érvényben ilyen korlátozó intézkedés. Közülük 2638-an használják az online ellenőrzésre fejlesztett mobilalkalmazást - mondta Gál Kristóf.



Emellett a rendőrség csütörtökön 14 389 személyes ellenőrzést is tartott a hatósági házi karanténban levőknél, két alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki, 32 esetben pedig szabálysértési feljelentést tettek.