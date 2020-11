Beruházás

Tatán építi fel prémium szállodáját az Avalon

Sajtótájékoztatón jelentették be, hogy a tatai Öreg-tó partján építi meg új szállodáját az Avalon. Látványterveken mutatták meg a leendő épületet. 2020.11.06 02:30 ma.hu

Az Avalon Center Kft. a szállodalánc beruházással kapcsolatos sajtótájékoztatóját az Új Kajakház Ökoturisztikai Központban tartották meg. Mint ismeretes, a cég Balatonföldvárat, Zamárdit valamint Tatát jelölte meg korábban lehetséges helyszínként egy új, ötcsillagos szálloda építésére. Tatán az elmúlt időszakban a lehetséges tóparti komplexum mellett és ellen is sorakoztattak fel érveket, de a városvezetés az Öreg-tó mellett más helyszíneket is javasolt a beruházónak, amely végül az Öreg-tó partja mellett döntött.



A sajtótájékoztatón a beruházó cég döntéséről Pantl Péter kommunikációs és marketingigazgató (HELL ENERGY), valamint Michl József polgármester ismertette, milyen lesz a szálloda és hogyan fog megújulni annak környezete is. A Kemma.hu élőben közvetített a bejelentésről.

A fontosabb részletek:

- a beruházás összértéke mintegy 25 milliárd forint

- a 120 szobás szálloda a lovarda mellett épül majd meg

- az épület illeszkedni fog a természetes és épített környezeti adottságaihoz

- az Öreg-tó körbejárható marad

- a lovardában éttermet alakítanak ki, az nyitott lesz a tataiak számára is, a wellness részleghez hasonlóan

- a szálloda maximális magassága nem éri el a 19 métert, semmilyen perspektívából nem éri majd el az Eötvös József Gimnázium épületét

- mélygarázsban parkolhatnak majd a vendégeik

- 120 munkahelyet teremt, valamint évi 100 milliós összadóbevételt jelent a városnak

- Tata támasztotta a legszigorúbb műemlékvédelmi és környezetvédelmi feltételeket, amelyeket az Avalon Center elfogadott, emellett

- kommunális helyiségekkel szerelik fel a közeli szabadstrandot, felújítják az erdei tornapályát és játszóteret

- a szálloda végső formáját a helyi szabályozási terv fogja eldönteni